Tutti gli eventi in programma nel primo fine settimana di marzo in Val di Susa

VENERDÌ 4 MARZO

ALMESE

Teatro e cinema

Cineclub: Lasciami andare

Nuova edizione della rassegna "Cineclub" al cinema teatro Magnetto (via Avigliana 17). Oggi alle 18:30 e alle 21:15 “Lasciami andare”.

VENERDÌ 4, SABATO 5 e DOMENICA 6 MARZO

SALBERTRAND

Mostre

Itinerari Artistici Quattro Cinquecenteschi tra Pinerolese, Valle di Susa e Briançonese

Nella Grangia Grande di Eclause (Via Chabrieres 2), la Cantina Alpina ospita la mostra "Itinerari Artistici Quattro Cinquecenteschi tra Pinerolese, Valle di Susa e Briançonese" realizzata dall'Ecomuseo Colombano Romean e curata da Ilario Manfredini.

La mostra è stata realizzata nel 2020 in occasione della pubblicazione del cahier n.31 dell'Ecomuseo Colombano Romean "Itinerari artistici Quattro-Cinquecenteschi tra Pinerolese, Valle di Susa e Briançonese", nato dalla collaborazione con Ilario Manfredini, laureato in Storia Moderna presso l'Università di Torino, che si propone di offrire un riepilogo ragionato delle pitture finora note della bottega dei Serra e dei pittori a loro affini, con alcune proposte di integrazione attributiva e cronologica per alcuni cicli del XVI secolo che necessitano ancora di ulteriori approfondimenti.

Aperta fino al 12 maggio 2022.

SESTRIERE

Mostre

Torino 2006, molto di più di un'Olimpiade

Nella sede dell'ufficio del turismo (via Pinerolo) mostra "Torino 2006, molto di più di un'Olimpiade". Orario: tutti i giorni con ingresso libero. Orari: 9.30-12.00 e 14.00-17.30.

SABATO 5 MARZO

ALMESE

Attività per bambini e famiglie

Harry Potter. Alla scuola di magia in biblioteca

Nella biblioteca civica “G. Calcagno” tornano gli appuntamenti creativi dedicati ai bambini e ai ragazzi fino ai 12 anni, promossi e realizzati in collaborazione con il Comune di Almese e il Sistema Bibliotecario Valsusa. I laboratori si tengono il sabato mattina, dalle 10.30 alle 11.30, nella sede di via Roma 4 e sono incentrati sul tema ambientale. Oggi “Harry Potter. Alla scuola di magia in biblioteca”, con Silvia Simone (5-12 anni).

Costo a laboratorio: 1€ | Abbonamento a 10 laboratori: 9€

Prenotazione obbligatoria entro le ore 16:00 del venerdì precedente il laboratorio: tel. 3386943200 - prestiti.bibliotecadialmese@gmail.com.

Teatro e cinema

Attivismo & Pop corn: Tuo, Simon

Al cinema teatro Magnetto (via Avigliana 17) tornano gli incontri della rassegna cinematografica “Attivismo & Pop corn” dedicata ai giovani residenti. Stasera alle 21 “Tuo, Simon” – Incontro con Arcigay. "Attivismo & Pop corn” è un’iniziativa della Consulta Giovanile di Almese pensata per far riflettere sulle più contemporanee problematiche sociali, attraverso la visione di corti e lungometraggi e l’organizzazione di momenti di confronto, attività e laboratori con Associazioni che operano sul territorio e che quotidianamente si occupano di tematiche sociali.

L’accesso è consentito solo con Green Pass rafforzato (vaccinazione/guarigione) e mascherina FFP2. Per la partecipazione agli incontri è richiesto un contributo di 3 euro.

Per maggiori informazioni scrivere a: giovanialmese@gmail.com.

AVIGLIANA

Incontri letterari

ValsusaLiberFest: Conversazioni in alto mare

In collaborazione con Sistema Bibliotecario della Valle di Susa e con i Comuni coinvolti, l’associazione Valsusa Filmfest lancia una nuova iniziativa dedicata alla letteratura, proponendo incontri con autori e presentazioni di libri in diverse città della Valle di Susa. Oggi alla biblioteca civica “Primo Levi” (via IV Novembre 19) e in dialogo con l’antropologo Piero Gorza, Marco Aime presenta il suo libro “Conversazioni in alto mare” che ha scritto insieme a Riccardo Gatti.

BARDONECCHIA

Musica e spettacolo

Scena 1312: Tango... ma non troppo

Prosegue anche quest’inverno a Bardonecchia “Scena 1312”, il festival di musica e teatro che porta sul palco del Palazzo delle Feste (piazza Valle Stretta 1) artisti provenienti dalle più importanti realtà musicali e teatrali italiane. Oggi alle ore 21 concerto per la festa della donna "Tango... ma non troppo" con protagonista Ivanna Speranza.

CONDOVE

Incontri letterari

Donne e follia in Piemonte: storie e immagini di vite femminili rinchiuse nei manicomi

In occasione della Giornata Internazionale della Donna 2022, l’Unitre di Condove, in collaborazione con Comune di Condove, ANPI Intercomunale “Mario Jannon” e Amici Chiesa di San Rocco, organizza a partire dalle 16 nel salone della biblioteca “Margherita Hack” (via Roma 1) la presentazione del libro di Bruna Bertolo “Donne e follia in Piemonte: storie e immagini di vite femminili rinchiuse nei manicomi”, edito da SusaLibri.

Insieme all’autrice, si riflette su una tematica drammatica e profonda come quella dell’approccio alla malattia mentale, in un arco temporale esteso tra la metà dell’Ottocento e l’avvento della Legge Basaglia, concentrandosi sulle storie e le vicende di molte donne che conobbero la realtà del manicomio. Sullo sfondo, le evoluzioni della società italiana e, insieme, dell’approccio scientifico alla materia della malattia mentale.

L’incontro è aperto a tutti. Come da normativa vigente, sono richiesti Super Green Pass e mascherine FFP2.

EXILLES

Cultura popolare

Chantar l'uvern: vigilia in maschera

Nell'ambito della XV edizione di "Chantar l'uvern - frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese", alle ore 21 al centro incontri vigilia in maschera della "Dominica Giaja". Musiche dei Jazz Tape Arianna e Maurizio.

VILLAR FOCCHIARDO

Musica e spettacolo

Chantar l'uvern: Donne e guerre e altre storie di questi tempi

Nell'ambito della XV edizione di "Chantar l'uvern - frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese", alle ore 21 nel salone polivalente (via Cappella delle Vigne) "Donne e guerre e altre storie di questi tempi" - Concerto del "Blu l'Azard" trio.

SABATO 5 e DOMENICA 6 MARZO

AVIGLIANA

Mostre

Animali straordinari - Viaggio fra miti, racconti e fiabe

Nella chiesa di Santa Croce (piazza Conte Rosso) è allestita la mostra "Animali straordinari - Viaggio fra miti, racconti e fiabe". La mostra è visitabile fino al 10 aprile tutti i sabati e le domeniche dalle ore 15 alle ore 19.

BARDONECCHIA

Tempo libero

Ven giù balengu!

Bardonecchia accoglie per la seconda volta “M** Bun”, i maestri degli hamburger. Nel weekend del 5 marzo M** Bun fa tappa in alta quota di fronte al ristorante Pian del Sole, nel comprensorio sciistico del Colomion, per soddisfare il palato degli sciatori con l’evento più insolito della stagione: la seconda edizione di “Ven giù balengu!”. Domenica 6 marzo dalle 10 gli intrepidi discesisti possono partecipare a una gara bizzarra all’insegna del buongusto, una competizione divertente con gli sci ai piedi adatta a tutte le età, per i più grandi ma anche per i più piccoli. Una sfida dove in palio non ci sono solo fantastici premi e un trofeo firmato “M** bun a sghijè”, ma anche una meritata ricompensa: panini farciti a regola d’arte.

Costo 15 euro adulti, 10 euro bambini.

Informazioni e iscrizioni: gare@bardonecchiaski.com.

CHIOMONTE

Mostre

Altra versione dello stesso paesaggio

Alla Pinacoteca G.A. Levis (via Vittorio Emanuele 75) è allestita la mostra "Altra versione dello stesso paesaggio" della fotografa Arianna Arcara, esito di un periodo di residenza parte del programma avviato da Pinacoteca G.A. Levis volto a ospitare fotografi e artisti con l’intento di attivare nuove narrazioni a partire dal corposo patrimonio di opere pittoriche del paesaggista Giuseppe Augusto Levis. A cura di Arteco e Jest. Orari di apertura: fino al 18 aprile, sabato e domenica 15-19.

DOMENICA 6 MARZO

ALMESE

Mostre

Donne forti

Al Ricetto per l'Arte - Agorà della Valsusa è allestita la mostra fotografica “Donne forti” racconto per immagini: le allevatrici della Valsusa ricordano Agitu Ideo Gudeta.

Inaugurazione domenica 6 marzo alle ore 15:30.

L’esposizione, realizzata con il patrocinio di Unione Montana Valle Susa e Città di Almese, in collaborazione con il Valsusa Filmfest, dà il via al ricco programma espositivo del Ricetto per l’Arte per il 2022. La mostra, che espone i ritratti di 25 donne allevatrici valsusine, è nata in seguito all’iniziativa di Marzia Verona, scrittrice e allevatrice valdostana che per ricordare Agitu Ideo Gudeta - l’imprenditrice agricola etiope immigrata in Italia, in Trentino, dove aveva fondato l’azienda “La capra felice” e vittima di femminicidio - nei giorni successivi alla sua uccisione (29 dicembre 2020) lanciò #donneforti e pubblicò un post sul suo blog che raccolse immediatamente moltissime adesioni da donne agricoltrici (e non solo) di tutta Italia.

Anche l’Associazione Valsusa Filmfest decise di supportare l’iniziativa rilanciando a sua volta l’hashtag e raccogliendo decine di immagini provenienti da varie parti di Italia, anche grazie alla collaborazione dell’associazione “Donne in Campo” del Trentino, del Piemonte, della Lombardia e dell’Emilia Romagna.

Successivamente, in ricordo di Agitu Ideo Gudeta, sono state coinvolte nel progetto le Malgare delle montagne della Valle di Susa ritratte da Valeria Fioranti.

In occasione dell’inaugurazione della mostra al Ricetto di Almese, Valeria Fioranti offrirà al pubblico la performance “Agitu Pastorale”, un racconto scritto appositamente da Saba Anglana (cantautrice, attrice e autrice italiana di origine somala) con musiche, canti, sonorizzazioni realizzate in collaborazione con Fabio Barovero (musicista, compositore, produttore, membro fondatore della storica band Mau Mau) che rievocherà l’ascesa verso le montagne, l’incontro con le allevatrici, attraverso suggestioni e trasfigurazioni in un intreccio tra mito alpino, sacralità, visioni e fotografia.

Orari: fino al 20 marzo, sabato e domenica 15.00 - 18.00. In settimana su prenotazione.

Info e prenotazioni: associazione culturale Cumalè, cumale.ass@gmail.com - tel. 3289161589.

BARDONECCHIA

Proposte outdoor

Just the Woman I am

Domenica 6 marzo prende il via a Torino alle ore 16.00 da piazza San Carlo l’ottava edizione di JUST THE WOMAN I AM - JTWIA ON THE ROAD, corsa o camminata in rosa di cinque chilometri al fine di raccoglie fondi per la ricerca universitaria sul cancro.

L’amministrazione comunale di Bardonecchia, condividendo a pieno i valori che animano JTWIA, organizza con partenza alle ore 16 una corsa/camminata per le vie del paese, lungo un tracciato che successivamente rimarrà aperto alla libera fruizione dei residenti e dei turisti e villeggianti italiani e stranieri. Un percorso permanente, con partenza da piazza Alcide De Gasperi, giro di boa a Les Arnauds e arrivo in piazza De Gasperi, attraversando alcuni punti suggestivi, ben segnalato con grafica dedicata JTWIA.

Per iscriversi alla camminata/corsa di Bardonecchia del 6 marzo, la cui quota di partecipazione prevista è a offerta libera a partire da € 20,00, rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle ore 18.00 all’Ufficio del Turismo di Bardonecchia di piazza Alcide De Gasperi 1/a.

Informazioni: https://jtwia.org/.

BUTTIGLIERA ALTA

Musica e spettacolo

Power flower

Concerto organizzato dall'associazione umanitaria "Life share Italia" alle 15:30 alla precettoria di Sant'Antonio di Ranverso. Protagonista dell'evento musicale l'orchestra d'archi giovanile "Power flower". Durante il pomeriggio vengono raccolti fondi da destinare alle popolazioni colpite dal conflitto ucraino.

Per partecipare è necessaria la prenotazione a lifesharepiemonte@gmail.com

CHIOMONTE

Visite guidate al patrimonio culturale

Arcara e Levis: "Altra versione dello stesso paesaggio" a un secolo di distanza

Attività alla pinacoteca G.A. Levis (via Vittorio Emanuele 75). Percorsi guidati tematici e gratuiti ogni prima domenica del mese. Oggi alle 11 Arcara e Levis: "Altra versione dello stesso paesaggio" a un secolo di distanza.

SUSA

Proposte outdoor

Just the Woman I am

La Città di Susa in collaborazione con Atletica Susa aderisce nuovamente all’iniziativa Just the Woman I am, la nona edizione della manifestazione che promuove la parità di genere, lo sport, la cultura del benessere, dell’inclusione, della prevenzione e sostiene la ricerca universitaria, organizzata dal Centro Universitario Sportivo torinese in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino.

Appuntamento alle ore 10, partenza in piazzale Arsenio Favro.

La donazione per l’iscrizione è di 20 euro a persona e comprende la maglietta, la welcome bag, il pettorale personalizzato fino a esaurimento scorte.

Per le iscrizioni segusine telefonare o mandare un messaggio a Irene Bologna: tel. 3475721991.