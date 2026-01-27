La Sagra dell'asparago di Santena riceve il marchio di qualità

Una manifestazione a basso impatto ambientale, con una lunga storia alle spalle, un prodotto enogastronomico di valore, un ricco programma di intrattenimento e capace di promuoversi e di promuovere il territorio.

La Sagra dell’Asparago di Santena è passata sotto la lente d’ingrandimento degli ispettori dell’Unione nazionale delle pro loco d’Italia (Unpli), giunti a Santena nel maggio scorso in occasione dell’ultima manifestazione, e dopo attente valutazioni ha ricevuto il riconoscimento come “Sagra di Qualità”. La comunicazione da Roma è arrivata nei giorni scorsi. Così, a partire dalla 93a edizione, in programma da venerdì 15 a domenica 24 maggio 2026, potrà fregiarsi del prestigioso marchio. A marzo è prevista la cerimonia di consegna di una targa nella Capitale.

Il marchio potrà essere utilizzato per gonfaloni, stendardi, bandiere, gadget promozionali, materiale informativo e abbigliamento del personale coinvolto nella manifestazione. «Verremo anche inseriti nella rivista realizzata dall’Unpli sulle “Sagre di Qualità”, avremo una pagina web dedicata e, in occasione di fiere e manifestazioni nazionali in cui ci sarà lo stand dell’Unpli, il nostro nome sarà presente nello spazio dedicato a questo marchio - spiega Domenico Tosco, presidente della Pro Santena, che organizza la Sagra - Siamo felici per questo riconoscimento e ringraziamo l’Unione nazionale delle pro loco d’Italia. Stiamo già lavorando sulla 93a edizione, che avrà un respiro più moderno e innovativo, a partire dagli aspetti digitali. In questo periodo siamo nella fase di ricerca degli sponsor: chi volesse associare il proprio marchio alla nostra manifestazione, può contattarci».

Per ottenere il marchio di “Sagra di Qualità” è necessario che l’evento venga organizzato da almeno cinque anni, ci sia una documentazione che attesti la sua storicità, contenga nel suo programma dei momenti culturali (show cooking, workshop, convegni) e preveda una comunicazione a 360 gradi (conferenza stampa, social, promozione su giornali, tv e radio).

Ma gli ispettori dell’Unpli hanno anche valutato la collaborazione con le attività commerciali del territorio, l’area ristoro (sistemazione, pulizia, allestimento e decoro), la cucina e gli stand, la qualità del prodotto enogastronomico, l’impatto ambientale, l’utilizzo di materiali riciclabili, la gestione dei rifiuti e il piano sicurezza.

«Due anni fa mi trovavo in una manifestazione e mi fermai allo stand dell’Anci: lì per la prima volta lessi di queste “Sagre di Qualità” - interviene il vicesindaco del Comune di Santena e assessore ai grandi eventi Paolo Romano - Allora ne parlai con la pro loco e decidemmo di provare a candidarci. Ci è servito per capire a che punto siamo riguardo a tutta una serie di aspetti. C’è sicuramente ancora da lavorare e da migliorarsi, ma questo riconoscimento dimostra che siamo sulla buona strada e aggiunge valore alla nostra manifestazione».

Aggiunge Fabio Maulucci, membro del direttivo della pro loco e responsabile del settore comunicazione: «La Sagra dell’Asparago è cresciuta grazie a una comunità di volontari che negli anni ha saputo trasformare una tradizione locale in un evento di riferimento. Il marchio di qualità certifica questo percorso, ma per noi rappresenta soprattutto l’inizio di una nuova fase: più innovazione, più attenzione all’esperienza del pubblico, più valorizzazione del territorio. Il lavoro fatto ci ha portati fin qui, quello che faremo da oggi costruirà il prossimo salto».

Appuntamento dunque alla 93a edizione della Sagra dell’Asparago di Santena, in programma dal 15 al 24 maggio nella cittadina che ospita il Memoriale di Cavour e la sua tomba. Sarà un evento ancora più ricco di intrattenimento, di stand, mercatini, eventi e gustosi piatti con protagonista il Re della tavola di primavera, l’asparago.

Per tenersi informati sul programma e sugli eventi della Sagra dell’Asparago, basta visitare il sito web asparisagra.it.

