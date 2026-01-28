Memoria e contemporaneità in mostra alla FlashArt Gallery

Torino si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento dedicato all’arte contemporanea e alla riflessione collettiva. Sabato 31 gennaio Enzo Nasillo inaugurerà e presenterà la mostra “La Memoria ed il Ricordo nel Presente” presso la FlashArt Gallery di via Borgaro di Michele Giannini. Si tratta di un progetto espositivo organizzato e promosso da Orizzonti Contemporanei, associazione di cui Nasillo è presidente.

Un’esposizione, quella nel quartiere Madonna di Campagna, che punta a intrecciare passato e presente, invitando il pubblico a interrogarsi sul valore della memoria come strumento vivo e attuale, capace di dialogare con le sensibilità contemporanee. I preparativi sono ormai nel pieno fermento e, come sottolinea lo stesso Nasillo su Facebook, "c’è ancora tempo per partecipare all’inaugurazione".

In questi giorni intensi, il presidente di Orizzonti Contemporanei ha anche fatto visita ad Antonio Palmisani, artista e membro storico dell’associazione. Un incontro che assume un significato particolare, considerando il percorso artistico di Palmisani, la cui carriera è in costante crescita e ha già raccolto apprezzamenti e riconoscimenti ben oltre i confini nazionali.