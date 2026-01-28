‘Fûma Festa’ di Airasca arriva nei giorni della Merla

“Abbiamo messo in piedi questa ‘winter edition’ sicuri che coloro che amano divertirsi non vanno in letargo”, così gli organizzatori, Amici del Palio e Comitato Nosta Festa, lanciano la nuova ‘Fûma Festa – Ij di dla Mèrla’.

La versione originale del ‘Fûma Festa’ si tiene a settembre, periodo in cui si susseguono e talvolta accavallano più feste di paese. “E a noi piaceva la sfida di organizzarne una quando non ce ne sono altre, perché fa freddo. Quindi abbiamo scelto i famosi giorni della merla”.

Da domani, 29 gennaio, al 1° febbraio, in piazza San Bartolomeo, il padiglione riscaldato ospiterà l’area food che aprirà alle 19 e offrirà piatti tradizionali e invernali, oltre alla birra. È possibile riservare i tavoli mandando o whatsapp o chiamando il 335 255778.

A seguire ogni sera un genere musicale diverso. Si partirà giovedì 29 con i Katzoni animati, rock band che ripropone le sigle dei cartoni animati degli anni ’70-’80. Venerdì 30 si potrà ballare con dj Ferre, con il preconcerto del cantautore piscinese Andrea Bosio e dj session di YKØ.

Sabato 31 sarà il momento dei Fool Party, dance band che porta i più grandi successi musicali dagli anni ’70 ad oggi, con il preconcerto dell’airaschese R-Neck. Infine, domenica 1° febbraio la festa si concluderà con il concerto della pop-rock band dei Cookies. Tutte le sere è previsto il ‘dopoconcerto’ con djset Superizla.

L’ingresso è sempre libero.