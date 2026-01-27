Pino Torinese celebra la Festa Patronale di Sant'Andrea Corsini col tradizionale pranzo e due appuntamenti culturali

In occasione della Festa Patronale di Sant’Andrea Corsini del 4 febbraio, sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio Pino Torinese celebrerà il suo patrono con tre appuntamenti tra gastronomia e cultura, all'insegna della convivialità.

Il cuore delle celebrazioni sarà il 1° febbraio col consueto pranzo “Ël Disnè dij Paltò” a cura del gruppo gastronomico della Pro Loco e dei gastronomi e alimentaristi pinesi. Il pranzo sarà l’occasione per gustare piatti e prodotti locali e assaggiare la tradizione di Pino e del territorio circostante. La festa rientra infatti tra le iniziative del Distretto del Cibo del Chierese e del Carmagnolese, di cui il Comune fa parte, nato proprio per valorizzare e sostenere le imprese locali e tutti gli attori coinvolti, promuovendo le eccellenze gastronomiche e le tradizioni che rendono unico il nostro territorio.

L’appuntamento sarà dalle ore 13 presso la palestra della Scuola media Costa: è possibile acquistare i biglietti entro il 31 gennaio presso i negozi:

Foto Mosso

Macelleria Massimo

Panetteria il Vecchio Forno

La Bottega della Valle

Gastronomia Ai Fornelli

Il costo è di 30€ per gli adulti e 15€ per i bambini fino ai 13 anni. I soci Pro Loco possono iscriversi il giorno stesso e riceveranno lo sconto all’ingresso (25€). Sono disponibili su ordinazione menù vegetariani e per celiaci.

Durante il pranzo, commercianti e realtà locali saranno premiati con una pergamena per festeggiare gli anniversari più rilevanti. Una targa speciale sarà ritirata dal Parrucchiere Stella per il raggiungimento dei 60 anni di attività sul territorio.

Nel pomeriggio, i festeggiamenti continueranno con lo spettacolo del gruppo itinerante folkloristico “Enrico Negro & Le Nostre Vigne”. L’ingresso è gratuito.

Al mattino, le celebrazioni si apriranno con la Santa Messa presso la Chiesa SS. Annunziata, alle ore 11:30. A seguire, alle 12:30, il Concerto della Filarmonica Pinese nella palestra della Scuola media Costa.

La sera di sabato 31 gennaio, due appuntamenti culturali daranno il via ai festeggiamenti patronali. Si parte alle ore 17 presso l’Auditorium di piazza Montessori con la presentazione del libro "L’altra collina. Cesare Pavese tra Pino e Reaglie". Il saggio del ricercatore Gioele Cristofari ripercorre i luoghi frequentati da Pavese in gioventù, ricostruendo spazi di vita e spostamenti, e individua per la prima volta con certezza la “Villa Pavese”, dove la famiglia soggiornò tra il 1921 e il 1928. Dopo l’introduzione della sindaca Alessandra Tosi, l’autore dialogherà col docente di letteratura italiana dell’Università di Torino Valter Boggione e il giornalista e critico letterario Bruno Quaranta. Ingresso Libero.

Alle 19:30, nella Chiesa SS. Annunziata, si terrà un concerto imperdibile con musicisti d’eccezione, membri della Berliner Philharmoniker, una delle orchestre più prestigiose al mondo. Il trio Le Musiche - Simone Bernardini al violino, Eva Rabchevska alla viola e Ferruccio Guzzoni al violoncello - porteranno sul palco due concerti di Wolfgang Amadeus Mozart insieme al pianista Roberto Issoglio.

Il concerto è parte della rassegna Classica a Pino a cura dell’Associazione Santa Maria del Pino e dell'associazione Mozart Torino. Ingresso 15€, per prevendita e informazioni info@santamariadelpino.org .

"La Festa Patronale di Sant’Andrea Corsini - ha dichiarato la Sindaca Alessandra Tosi - per tradizione significa condivisione, comunità e allegria. È un’occasione per incontrarsi, rafforzare il legame tra associazioni, cittadine e cittadini e celebrare la nostra identità enogastronomica e culturale. Quest’anno avremo inoltre uno sguardo internazionale: sono infatti molto lieta di avere a Pino Torinese ospiti di rilievo come i membri della prestigiosa orchestra Berliner Philharmoniker, che ci allieteranno durante il concerto di sabato sera, insieme a Roberto Issoglio che ringrazio per la direzione artistica”.

“Quest’anno la Festa Patronale di Sant’Andrea Corsini sarà anche un’importante occasione di valorizzazione culturale per la nostra comunità – ha commentato l’assessora alla cultura Elisa Pagliasso –. Gli appuntamenti in programma testimoniano l’attenzione dell’Amministrazione e delle associazioni del territorio nel promuovere cultura accessibile e di qualità. Ringrazio tutte le realtà che hanno collaborato alla realizzazione del programma culturale e invito cittadine e cittadini a partecipare numerosi”.

"Ogni anno con la Festa Patronale offriamo occasioni di incontro tra cittadini, esercenti e Amministrazione - ha aggiunto l'Assessore all’Agricoltura, al Commercio e al Cibo Davide Boniforti -. Anche quest’ anno, il tradizionale pranzo organizzato in sinergia con la Pro Loco, sarà un’occasione per vivere momenti di svago e condividere un buon pasto, valorizzando i nostri prodotti locali e di tutto il Distretto del Cibo Chierese Carmagnolese. Sarà anche l’occasione per ringraziare quei negozianti che da cinque, dieci o sessant’anni portano avanti attività commerciali sul nostro territorio”.