Le giovani generazioni si prendono la scena: al teatro Daimon arriva "InFesTanti"

Dopo il successo delle due stagioni passate, nelle domeniche di febbraio torna "InFesTanti", la rassegna dedicata alle giovani eccellenze del teatro amatoriale e contemporaneo. A organizzarla è la Uilt (Unione Italiana Libero Teatro) del Piemonte, a ospitarla il teatro Daimon di via Domodossola 27.

Protagonisti under35

"La terza edizione di "InFesTanti", spiega la presidente di Uilt Piemonte, Rina Amato, "si pone l'obiettivo di rafforzare il legame tra le nuove generazioni e il palcoscenico perché il teatro libero è un organismo vivo che ha bisogno di nuova linfa. Le giovani compagnie, all'interno dell'associazione, non sono infatti soltanto ospiti, ma i futuri protagonisti del nostro progetto culturale e della cultura di domani".

Quattro i titoli in programma che, pur nella loro diversità, condividono un unico obiettivo: stimolare la riflessione del pubblico, scuotere. Tra emozione e ironia, lo spettatore è invitato a lasciare la sala con nuovi interrogativi e spunti che mettono in discussione le certezze.

Il primo spettacolo

A dare il via alla rassegna sarà, domenica 1° febbraio alle ore 18.30, lo spettacolo "Rigoletto in prosa", una trasposizione dell'omonima opera di Giuseppe Verdi, della Compagnia Zerimago, composta interamente da membri Under 35. Zerimago è partita da un'attenta analisi dell'opera, la sua genesi, le intenzioni originali, per rispettare l'immenso valore creandone la sua versione: le musiche diventano suoni, un omaggio al genio di Verdi, mentre del testo rimangono le parole, le melodie dei pensieri dei personaggi. Rigoletto è una storia di amore, odio, vendetta e dolore, ma soprattutto una potente critica sociale: un grido di giustizia universale. La forza dell'opera risiede nell'attualità dei suoi temi che, oggi più che mai, in un contesto di crisi e instabilità globale, meritano di essere riportati al centro del dibattito, anche attraverso il teatro. L'adattamento è di Salvatore Porretta, la regia di Giulia Luna Ricaldone.

La rassegna

Il cartellone proseguirà, domenica 8 febbraio, con "Penelopea" della Compagnia Associazione Astra e.t.s. Scritto e diretto da Riccardo Nazzaroli, il testo, tragicomico, racconta la storia dietro l'Odissea, ma dal punto di vista di Penelope. Domenica 15 febbraio ecco "SPOT - Luci sul palco" di Fabulos Company, con testo a cura di Matteo Chiarini Nespolesi e regia di Laviola, Bonioli, Da Ronco. La trama? Simone, Paolo, Olivia e Teo si ritrovano a teatro qualche ora prima dello spettacolo: devono allestire la scenografia e sistemare gli ultimi preparativi prima dell'esibizione, tuttavia i proprietari del teatro si dimenticano una maschera costosissima al centro del palco. Fra imprevisti e attriti, i quattro personaggi finiranno per litigare durante un blackout. Lo spettacolo incombe e quando l'elettricità viene ripristinata una brutta sorpresa si rivela alla luce degli spot. A chiudere il cartellone sarà invece, domenica 22 febbraio, "Le avventure di H.Z." dell'associazione Mustoklab. Il testo è di Stefania Camoletto, la regia di Martina Bonfiglio e Stefania Camoletto. Si tratta di un viaggio nel teatro e nella musica che affronta in maniera inedita il tema dell'Intelligenza Artificiale e del progresso umano e tecnologico.

INFO

Teatro DAIMON, via Domodossola 27 (Torino)

Domenica 1-8-15-22 febbraio ore 18.30

web www.uiltpiemonte.it/rassegna-infestanti-iii-edizione-2026/

Biglietteria: cell. 3520602376, https://www.compagniahygge.it/acquisto-biglietti

Prezzi: intero 12 euro, ridotto 10 euro (soci Uilt/under 18/over 65/soci Unitre), in prevendita (entro il 31/1) 8 euro.