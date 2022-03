"Il Caos dentro": al Monastero della Stella lo spettacolo con Chiara Rosso e Enzo Fornione

Frida Kalho, Marlene Dietrich, Lina Cavalieri, Josephine Baker, Billie Holiday sono le cinque donne rievocate nello spettacolo musicale “Il caos Dentro” in scena venerdì 11 e in replica domenica 13 marzo alle 21 al Monastero della Stella (in piazzetta Trinità 4/a – Saluzzo.

A condurre lo spettatore in un viaggio nel mondo espressivo di questi cinque personaggi femminili sarà la voce di Chiara Rosso, accompagnata al pianoforte da Enzo Fornione con le coreografie di Daniela Barbero e Alice Cravero portate in scena dalle ballerine Arianna Arnaudo e Matilde Perlo che si esibiranno assieme ad alcune allieve della Scuola di danza “Move divertirsi ballando” di Saluzzo.

L’evento si svolge con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

Nella settimana in cui ricorre la “Giornata internazionale dei diritti della donna”, lo spettacolo propone un viaggio attraverso l’arte espressa da queste artiste, la loro musica, il loro mondo creativo, il loro femminile, oltre al loro impegno sociale e politico. Frida Kalho, Marlene Dietrich, Lina Cavalieri, Josephine Baker, Billie Holiday hanno lavorato e vissuto durante la prima metà del Novecento, attraversando le ultimissime propaggini della Belle Époque per diventare icone femminili degli anni Venti e Trenta, fino all’avvento della Seconda Guerra Mondiale.

Eroine, donne indipendenti, libere, innovative, che hanno conosciuto il successo, ma anche il dolore, la sofferenza, la discriminazione.

Tra i brani in programma: la famosa “Habanera” tratta dalla Carmen di Bizet, “Johnny wenn du geburtstarg hast” di Marlene Dietricht nella versione della cantante tedesca Ute Lemper, “Zouzou” di Josephine Baker (tratta dal film Zou Zou 1934 ), Alcoba Azul nella versione della cantante messicana Lila Downs dedicata a Frida Kahlo, “All of me” di Billie Holiday e molti altri pezzi celebri.

L’ingresso è libero con green pass rafforzato e mascherina FFP2.

Prenotazioni sul sito monasterodellastella.it/prenotazioni; al numero 0175-291445 della Segreteria della Fondazione CrSaluzzo. Ecco il link https://www.monasterodellastella.it/prenotazione/spettacolo-musicale-il-caos-dentro/117