Natura, profumi e sapori: la primavera prende casa a Moncalieri con FLORÌ e Miel’é

E' iniziata la primavera, si sono allungate le giornate dopo il cambio dell'ora, la bella stagione è alle porte, così a Moncalieri si riscopre il piacere degli eventi all'aperto. Sabato 11 e domenica 12 aprile è in programma un weekend all’insegna dei profumi, dei colori e dei sapori della Natura: tornano FLORÌ e Miel’é, le due iniziative nate dalla collaborazione tra il Comune di Moncalieri e Orticola Piemonte, che si svolgeranno in contemporanea per offrire ai partecipanti una due giorni dedicata alla bellezza, al relax ma anche all’approfondimento e alla cultura green.

Florì colora di verde Piazza Vittorio Emanuele

Importante, anche quest’anno, il contributo di Slow Food che prenderà parte in modo attivo ad entrambe le manifestazioni con i propri produttori. Giunta alla sua terza edizione, la mostra mercato a ingresso libero FLORÌ (orari dalle 9.30 alle 19 entrambi i giorni) porterà nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele II le eccellenze florovivaistiche, agroalimentari, ma anche sociali, del territorio di Moncalieri, da sempre ricco di tradizione nel settore.

Saranno circa 20 gli espositori tra florovivaisti, artigiani e produttori agricoli a km 0 che, attraverso le loro proposte naturali, faranno scoprire o riscoprire le numerose realtà locali impegnate quotidianamente sul territorio, un patrimonio importante che merita di essere promosso e valorizzato.

Girando tra i banchi in piazza Vittorio Emanuele II, gli amanti dei fiori e delle piante, così come i semplici curiosi, potranno ammirare e acquistare piante ornamentali da interno e piante fiorite da giardino, orchidee e begonie, aromatiche e piante da orto, ma anche collezioni di rose e alstroemerie, cactus e succulente. Oltre all’esposizione e vendita, i vivaisti saranno disponibili per offrire preziosi consigli su tecniche di coltivazione, metodi di giardinaggio fai-da-te e segreti per prendersi cura del verde, coinvolgendo appassionati e neofiti. Non solo piante e fiori ma anche proposte agroalimentari come nocciole, confetture, spezie, biscotti, crostate a base di fiori e birra.

Mielè 'accende' il Real Collegio Carlo Alberto

La natura sarà grande protagonista anche presso il magnifico Real Collegio Carlo Alberto di Moncalieri, gioiello architettonico dell’800, che nelle sue sale auliche ospiterà la seconda edizione di Miel’é (orari dalle 10 alle 18 entrambi i giorni), il primo Salone del Miele del Piemonte che torna nella cittadina piemontese dopo il grande successo di pubblico registrato lo scorso anno.

Un vero e proprio tuffo nel mondo del miele per scoprire tutti i segreti di un prodotto al 100% naturale, grazie alla presenza dei migliori produttori del territorio piemontese e attraverso degustazioni guidate, abbinamenti gastronomici e laboratori di approfondimento.

Miel’é sarà innanzitutto una mostra – mercato con esposizione e vendita grazie alla presenza di circa una trentina i produttori di miele che metteranno in mostra le proprie delizie: dal rinomato miele di castagno al delicato miele di acacia, fino ai Millefiori delle Valli Alpine e a moltissime altre varietà tutte da assaporare.

Ma il miele sarà protagonista anche di saporiti e sorprendenti abbinamenti, in collaborazione con produttori artigianali di altre tipicità locali: potrà infatti essere degustato in abbinamento al lardo e ai formaggi al pane e burro e alle focaccine ma sarà anche goloso ingrediente di caramelle e yogurt fino al gelato. L’acquisto del biglietto d’ingresso permetterà infatti di assaporare 6 assaggi di abbinamenti con il miele. Un modo diverso per un brunch o per un aperitivo a contatto diretto con la Natura in un luogo di grande fascino.

Tra cultura e sapori, esperienze e mercato agricolo

Non mancherà poi una parte culturale per scoprire gli infiniti mondi che esistono dietro a un prodotto cosi genuino e, solo all’apparenza, semplice, come il miele. Tante le occasioni di approfondimento in compagnia di esperti che racconteranno il miele da diverse angolazioni: da quello puramente gastronomico a quello della salute, da quello più scientifico con l’Agenzia delle Dogane fino ai curiosi aspetti psicologici grazie alla presenza dello “psicologo” delle api.

Il biglietto d’ingresso a Miel’é (12 euro) permette di visitare la mostra mercato e garantisce la possibilità di assaporare 6 diversi sostanziosi assaggi di miele abbinato ad altri prodotti del territorio oltre a una bevanda. In più, "il mercato agricolo, con la presenza di 24 produttori, punta a riempire piazza Vittorio Emanuele", ha spiegato Roberto Sambo, responsabile Piemonte presidi Slow Food.

I commenti

"Il weekend dedicato al verde, a Florì e Miel'é, è un appuntamento, ormai il terzo, che va ben oltre una semplice mostra mercato. Rappresenta per noi una connessione diretta tra i nostri produttori e i nostri cittadini, preziosa per valorizzare il nostro grande patrimonio naturale, che costituisce da generazioni una pietra miliare della storia e dell’identità di Moncalieri", dichiarano il sindaco di Moncalieri Paolo Montagna e l'Assessora all'Ambiente Alessandra Borello. "Questa nuova edizione riconferma il nostro impegno continuo nel verde come valore di comunità, non solo attraverso politiche e progetti ma anche con iniziative capaci di coinvolgere un vasto pubblico. Sarà un'occasione unica per scoprire le ricchezze del nostro territorio, acquistare direttamente dai produttori locali e riscoprire l'importanza di una filiera corta e di qualità".

L'assessora alla Cultura Antonella Parigi ha poi ricordato come Miele' sia anche la prima manifestazione con la nuova gestione del Real Collegio Carlo Alberto, "una novità fondamentale per il rilancio del centro storico di Moncalieri, che vuol essere sempre più vivo e vitale". Il vicesindaco Davide Guida ha sottolineato la nuova vocazione verde della città, fortemente voluta dall'assessora Borello. "La continuità è fondamentale per far crescere ogni genere di iniziativa, per questo Miele' e Flori' sono un risultato importante nel presente e soprattutto una scommessa per il futuro".

“Grazie all’importante collaborazione che abbiamo avviato da alcuni anni con il Comune di Moncalieri stiamo portando avanti un progetto per far conoscere e valorizzare le tante eccellenze legate al mondo del florovivaismo presenti nel territorio di Moncalieri e della produzione di miele in Piemonte – spiega Giustino Ballato, Presidente di Orticola del Piemonte – Solo imparando a capire e ad apprezzare il mondo delle piante, dei fiori e dei loro illustri “inquilini” come le api, potremo davvero fare pace con la Natura e vivere a suo contatto in maniera rispettosa e virtuosa”. E, nel presentare questo doppio appuntamento, ha annunciato anche per il 9-10 maggio il ritorno dell'iniziativa Verde svelato, che si inserisce all'interno del Festival del Verde.