Giunge alle decima edizione la Stradegustando di Marene (Video)

Fervono i preparativi per la decima edizione della STRAdeGUSTANDO, in programma a Marene domenica 3 maggio 2026. L'evento prevede una camminata enogastronomica di valorizzazione dei prodotti tipici locali: dalla carne bovina Piemontese ai formaggi D.O.P. Bra, Raschera e Toma Piemontese, fino al locale "Marenotto", un particolare dolce da pasticceria alla menta oppure all'amarena.

La camminata, organizzata dal Comune di Marene e dalla Pro Loco di Marene, gode del Patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, ATL del Cuneese, Confartigianato Imprese Cuneo e Camera di Commercio di Cuneo. Tra le collaborazioni più significative, quella con il Distretto della frutta di Lagnasco, novità dell'edizione 2026. Particolare attenzione è posta all'aspetto green e alla sostenibilità. Ne è un esempio la "Ricicletta", un'ecocompattatrice per il recupero dei materiali pet: un progetto italiano, piemontese, azionato tramite pedali: un'idea ludico-promozionale per avvicinare e sensibilizzare i partecipanti alla raccolta differenziata e al riciclo degli imballaggi.

Degni di nota anche i progetti solidali che prevedono il finanziamento di iniziative dedicate alle scuole di Marene, all'asilo e la casa di riposo. Notevole l'impegno dei cittadini di Marene: ogni anno l'Amministrazione vanta la collaborazione di più di 300 volontari che si adoperano per la buona riuscita dell'evento che, negli anni, ha raggiungo la quota di 4.000 partecipanti.

Così commenta Gabriella Giordano, Presidente dell'ATL del Cuneese: "Si tratta di un'iniziativa che coinvolge tutto il territorio di Marene e che permette di visitare le cascine rurali, ma anche le realtà artistiche cittadine, quali il Castello Neogotico, il Castello della Salza e numerose chiese. Un modo particolare per scoprire, con gusto, le bellezze che caratterizzano la nostra pianura, gustando piatti della tradizione e condividendo una giornata all'insegna del divertimento e della spensieratezza. Mi complimento con l'Amministrazione Comunale, con il Sindaco Alberto Deninotti e con l'Assessore alle Manifestazioni Donato Fabio, con il Presidente della Pro Loco Tomas Loreggia per l'egregio lavoro svolto e auguro a questa edizione 2026 un grande successo".