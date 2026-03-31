Vivicittà, la “corsa più grande del mondo” fa tappa a Torino

Domenica 12 aprile 2026 Torino si prepara ad accogliere una nuova edizione di Vivicittà, la manifestazione podistica conosciuta come “la corsa più grande del mondo”, capace di coinvolgere contemporaneamente decine di città in Italia e all’estero.

L’iniziativa, aperta a tutti, prevede anche una camminata non competitiva gratuita di 4,7 chilometri, pensata per permettere la partecipazione di sportivi di ogni livello, dalle atlete e atleti professionisti fino ai semplici appassionati della domenica.

Il ritrovo è fissato alle ore 8.30 nel controviale di via Nizza 395, davanti alla scuola Re Umberto I, con partenza alle 9:30. Il percorso si snoderà fino alla Casa nel Parco, all’interno del parco Colonnetti, dove è previsto l’arrivo della manifestazione.

Organizzata da Uisp Torino, con il patrocinio della Circoscrizione 2, Vivicittà si conferma un appuntamento centrale per la promozione dello sport accessibile e della socialità.Tra le iniziative previste anche la distribuzione gratuita della maglietta ufficiale per tutte e tutti i partecipanti. Le iscrizioni sono già aperte online sulla piattaforma Eventbrite.

Un evento che, come ogni anno, punta a trasformare le strade cittadine in uno spazio condiviso, all’insegna del movimento, dell’inclusione e della partecipazione.