Bike Experience, la quinta edizione del festival di cicloturismo a Cascina Le Vallere

Il mondo delle due ruote si dà appuntamento alle porte di Torino. Sabato 18 e domenica 19 aprile è il cuore verde di Cascina Le Vallere, sede dell’Ente di gestione delle Aree Protette Po piemontese, in corso Trieste 98 a Moncalieri, a ospitare la quinta edizione di Bike Experience, festival di cicloturismo a ingresso gratuito. È l’iniziativa più importante del Nord Ovest d'Italia rivolta al cicloturismo, per dimensioni la terza a livello nazionale, la più grande in Piemonte.

Creato nel 2022 dall'associazione Torino Bike Experience, nelle prime quattro edizioni il Festival ha visto la partecipazione di oltre 20mila persone, centinaia di ospiti, espositori e associazioni. «Bike Experience nasce per essere la vetrina esperienziale delle associazioni, delle attività e dei progetti che si occupano di cicloturismo, di outdoor e attività nella natura nel nostro territorio - spiega Alessandro Ippolito, curatore del Festival - La novità di questa edizione è non fermarsi al cicloturismo: ci allarghiamo al cammino, ai trekking e al mondo del benessere». Nella due giorni sono previste, infatti, attività outdoor, legate al cammino e al trekking, sia nel parco sia nella collina. Viene allestito, per la prima volta, un giardino del benessere dove rilassarsi con operatori certificati.

Parallelamente la consueta proposta legata alle due ruote: si vengono vedere biciclette e accessori, si partecipa a pedalate di vari livelli, si ascoltano testimonianze e racconti di cicloturisti, si raccolgono consigli di biomeccanici ed esperti del settore sportivo, si partecipa a workshop pratici, da quello che parla del comfort della sella a quello che dà indicazioni utili per il campeggio.

Un contenitore, dunque, di proposte con, a corredo, quattro escursioni in bicicletta gratuite. Non manca un tocco culturale, con la mostra di bici vintage e la pedalata a tema. Torna anche l’Area food, con prodotti e produttori piemontesi.

Il Festival del cicloturismo gode del patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Moncalieri, Ente parco del Po piemontese e Uisp Piemonte. Partner tecnici sono Ferrino, Svitol, Amaltheia, Rainbowellness e Uisp Ciclismo Piemonte. Official Mapping Partner Wikiloc e support partner per le escursioni Pistaa e l’associazione CiòCheVale di Chieri. Organizzazione curata da Sport & Fashion Eventi.

L'EDIZIONE 2026

Questa edizione non sarà solo Festival del cicloturismo perché oltre alle attività ed agli stand dedicati al mondo delle biciclette ci sarà spazio per il mondo dell’outdoor, del trekking e del cammino oltre a un'area dedicata alle attività sportive che portano benessere e che vengono svolte all’aria aperta.

Ogni persona - dal neofita al professionista, da chi utilizza la bici in città a chi la usa per viaggiare - ha poi, come di consueto, la possibilità di scoprire, ascoltare, condividere esperienze e consigli su tutto ciò che ruota intorno alle due ruote ma non solo perché strutture, infrastrutture e servizi dedicati al cicloturismo sono anche quelle dedicate alle attività di trekking e outdoor. «Il fulcro delle attività per l’edizione 2026 saranno le esperienze - continua Ippolito - I partecipanti potranno scegliere la propria esperienza in bici o a piedi, da soli o in compagnia o in famiglia. Ci saranno esperienze per tutti i livelli sportivi e tecnici».

Il Festival del cicloturismo in Piemonte è un progetto di Torino Bike Experience, associazione nata nel 2018 con l’obiettivo di promuovere una cultura a due ruote dove la bici è divertimento, sport, mezzo di trasporto e di trasformazione sociale. L’associazione, durante l'anno, propone numerose attività alla scoperta delle ricchezze del territorio in collaborazione con l’Ente Parco del Po piemontese, promuovendo l’uso della bici in sicurezza e in modo consapevole. Organizza iniziative come il Nord Ovest Divide da Torino al Mare, il Monferrato Bike Experience e PedalanPo, proprio in collaborazione con l’Ente parco del Po Piemontese e la terza edizione di Alpi Bike Experience a Pragelato.

I numeri

Se nella prima edizione di Bike Experience gli espositori erano 20, quest'anno si supereranno 50 espositori. I marchi presenti sono oltre 200. Quest’anno sono attesi circa 10mila visitatori.

Quattro le escursioni gratuite (nel 2025 vi hanno preso parte circa 500 ciclisti) e tre nuove iniziative cicloturistiche.



Prevista, per i più piccoli, una pista junior di 1000 metri quadrati. Qui saranno a disposizione delle famiglie tecnici di ciclismo nazionali UISP.

Orari di apertura e accesso totalmente gratuito

Il festival si inaugura, alla presenza delle autorità, sabato 18 aprile alle 9,30. Alle 10 l'apertura al pubblico, dalle 10,30 partono le attività. Sabato il Villaggio Expo chiude alle 18 ma la sera (dalle 18 alle 23) si continua con il "Bike Party" in Cascina.

Domenica 19 aprile apertura al pubblico alle 10, con attività dalle 11. La chiusura alle 18.

L’accesso al festival è completamente gratuito, è consigliata la prenotazione su https://bikepiemonte.it/

Le novità

L'edizione 2026 di Bike Experience si presenta con alcune novità.

Il Primo Tour alla scoperta di Collina Po UNESCO, occasione per conoscere le terre Unesco Collina Po facendo base al Festival. Si pedala al proprio ritmo e si percorrono quanti chilometri si desiderano, toccando i punti più significativi delle terre UNESCO che abbracciano Torino. Partenza alle 10,30 del sabato e tempo limite fino alle 18 di domenica per completare i 200 chilometri dell’itinerario.

Prima Ciclopedalata Vintage Sabato alle 14,30 sarà il momento dedicato alle bici che hanno fatto la storia e che, gloriosamente, hanno ancora tanto da raccontare. In collaborazione con il Team Fuorionda, la ciclopedalata sarà anche in abiti d’epoca. Per tutto il festival, parallelamente, si troveranno stand dedicati al vintage in bicicletta.

Il ciclofilm-documentario "Lung-Ta Cavalli al Vento, Himalaya Bikepacking", creato dal collettivo Esplora CC in collaborazione con Giuseppe Papa di Cyclovgabond. Un racconto di chi ha deciso di pedalare lontano dalle rotte turistiche, dormire dove finisce la strada, accettare l’imprevisto, la fatica, il silenzio. Non un semplice viaggio ma un'esperienza. Il film è disponibile su Amazon Prime e in esclusiva al Festival.

Area Trekking e outdoor Dove scegliere la bici per la il prossimo viaggio. Un’area dedicata al outdoor e pleinair e alla vita all’aria aperta

Attività nel parco e in collina. In collaborazione con l’Ente parco del Po piemontese e guide certificate, durante le due giornate di festival si alterneranno attività di scoperta della fauna e flora che popolano l’area protetta. Tutte le info su www.bikepiemonte.it. E per chi ama camminare, il Cai di Moncalieri e Uisp organizzanno attività con partenza e arrivo al Festival.

Punti di forza dell’edizione 2026

Campo base Ferrino. Gli amanti del cicloturismo troveranno il Campo Base Ferrino, un'ampia esposizione di tende, attrezzature e accessori per viaggi e cicloturismo. Inoltre, saranno disponibili camper e tende da tetto per le prossime avventure on the road.

Spazio tende gratuito. Per accogliere cicloviaggiatori e cicloturisti è stato allestito uno spazio tende gratuito all'interno del parco.

Area Food e non solo. Presenti prodotti e produttori del Piemonte. I migliori foodtruck amanti propongono piatti, ma anche vini del Piemonte e birra artigianale piemontese, oltre alla possibilità di gustare un buon gelato artigianale.

Il giardino del benessere. Un'area dedicata al benessere del cicloturista, dello sportivo e della persona. Il giardino è creato in collaborazione all'Associazione Rainbowellness e Amaltheia che opera in tutta Italia: ne fanno parte operatori del benessere fisico, mentale e psicologico. Saranno a disposizione dei visitatori per un momento di relax o magari per scoprire pratiche che possono migliorare la condizione fisica e mentale in vista della prossima avventura in bicicletta. E domenica un workshop dedicato dal titolo "Il Villaggio dell’Attesa".

Area sostenibilità: upcycling con Ferrino. Grazie alla collaborazione con Ferrino, ci sarà uno spazio dedicato proprio al recupero e al riutilizzo dei materiali di scarto delle tende tecniche del marchio Ferrino. In diretta e di persona, le sarte di Ferrino comporranno borse e accessori con i materiali di scarto per un riutilizzo circolare del materiale tecnico.

Area sostenibilità: riuso e riciclo con Cingomma. In collaborazione con Cingomma, è previsto il recupero dei copertoni consumati delle biciclette: portando copertoni consumati, si potrà avere anche un omaggio personalizzato. Cingomma di Torino produce accessori moda e oggetti riciclando materiale di recupero del mondo bici..

Mobilità sostenibile. Il festival promuove la mobilità sostenibile, con un focus su biciclette elettriche, cargo bike e folding bike in collaborazione con Fiab.

SABATO SERA"Bike Party" con giochi e animazione Dragqueen

Sabato 18, dalle 18 alle 23, la Cascina Le Vallere si trasformerà in un luogo di festa.

Ci sarà una special edition di “Gioca con Barbie”, con la partecipazione della drag queen BarbieBubu. Gli espositori offriranno premi esclusivi, con musica di intrattenimento.

In perfetto stile cicloturistico, si potrà gustare ottimo cibo piemontese, sorseggiare birre artigianali o degustare i vini piemontesi selezionati da Wineppy e godersi l’ottima compagnia di Van Ver Burger, La banda del Maslè e Bicierin,.

I FOCUS DELL'EDIZIONE 2026

LE ESCURSIONI

Quattro escursioni gratuite su itinerari sviluppati e testati in collaborazione con Pistaaa La Blue Way Piemontese, progetto dell'associazione CiòCheVale APS.

La Gravellata del sabato partirà, alle 10,30, dal festival in direzione di San Mauro con un itinerario lungo circa 70 chilometri (prevista una sosta per il pranzo). La Gravellata è organizzata in collaborazione con Pistaaa e CiòCheVale APS.

Sabato pomeriggio (alle 14) sarà, invece, la volta della pedalata in Lilla, alla sua quinta edizione. Possono partecipare uomini e donne e l’itinerario è lungo circa 35 chilometri, con partenza e arrivo sempre dal Festival

Domenica mattina (alle 11) appuntamento con la cicloturistica per le famiglie, un percorso facile e pianeggiante di circa 20 chilometri, con l'assistenza delle guide Uisp Piemonte e l'organizzazione di Torino Bike Experience.

Domenica pomeriggio (alle 14), infine, la pedalata inclusiva in collaborazione con l'associazione 160 cm vedrà capofila Fabio Wolf, insieme a guide certificate. L'escursione si snoderà all'interno del Parco del Po e del Parco del Valentino, con una pedalata inclusiva alla quale potranno partecipare anche trike e cargo bike.

Primo Bike tour Unesco

Il Primo Tour alla scoperta di Collina Po UNESCO. Un’occasione per conoscere le terre Unesco facendo base al Festival. Ognuno pedala al suo ritmo e percorre quanti chilometri vuole, toccando i punti più significativi delle terre UNESCO che abbracciano Torino

Sarà tutto in stile randonnée e i partecipanti avranno a disposizione i due giorni di festival per completare l’intero itinerario di circa 200 chilometri sempre facendo capo al festival come partenza, passaggi e arrivo. Tutte le info su www.bikepiemote.it e su www.torinobike-xp.it

Pedalata vintage

Sabato pomeriggio sarà il momento dedicato alle bici che hanno fatto la storia e che gloriosamente hanno ancora tanto da raccontare. In collaborazione con il Team Fuorionda la ciclopedalata sarà in abiti d’epoca. In contemporanea, nell’area expo, verranno esposte le mountain bike e le biciclette che hanno fatto la storia del ciclismo su strada e fuoristrada. Si potranno ammirare le prime biciclette che venivano utilizzate per le competizioni, per andare in bicicletta tutti i giorni e le prime bici da cicloturismo.

Terza Bromscape

Bromscape è un'iniziativa di bikepacking dedicata agli appassionati di biciclette pieghevoli Brompton. Offre quattro percorsi predefiniti, studiati per adattarsi a diversi livelli di allenamento, permettendo a ogni partecipante di vivere un’esperienza su misura e in autonomia.

L’arrivo sarà al festival per celebrare la condivisione, l’avventura e la scoperta del viaggio su due ruote.

Per tutta la famiglia

Bike Experience è un festival per tutte le età, con attività e percorsi dedicati ai giovani ciclisti dai 6 ai 15 anni. Bambini e ragazzi avranno a disposizione una pista junior di 1000 metri quadrati sotto la supervisione dei tecnici di ciclismo UISP e l'opportunità di esplorare i segreti del parco con la collaborazione delle guide del parco..



PROGRAMMA DETTAGLIATO

Le escursioni

Bike Experience organizza quattro escursioni gratuite.

SABATO 18 APRILE

ORE 10,30 partenza GRAVELLATA e BIKE TOUR UNESCO

Sabato 18 aprile ore 10,30.

Itinerario di circa 75 chilometri tra strade bianche e strade a basso traffico. Formula Randonnée senza guide lungo il Po e poi rientro dalla collina torinese.

ORE 14 partenza PEDALATA IN LILLA

Sabato 18 aprile ore 14.

Itinerario di circa 35 chilometri alla scoperta dei territori circostanti.

ORE 14,30 partenza PEDALATA VINTAGE

Sabato 18 aprile ore 14,30.

Itinerario di circa 30 chilometri lungo le sponde del fiume per lo più su ciclabili e parchi cittadini.

DOMENICA 19 APRILE

ORE 11: partenza CICLOTURISMO IN FAMIGLIA - in collaborazione con Torino Bike Experience E Uisp

Itinerario pianeggiante di circa 20 chilometri all’interno delle aree del parco fluviale del Po. È l'escursione formato famiglia del festival.

ORE 14: partenza 160 BIKE - in collaborazione con 160cm

Itinerario di circa 10 chilometri per pedalare con l’Associazione 160CM e promuovere una nuova prospettiva per la sclerosi multipla. Ospite speciale Fabio Wolf.

Il programma dettagliato dei workshop

Cicloturismo in e-bike

Gestione della batteria e del motore in viaggio, consigli e informazioni per scegliere la e-bike migliore per fare cicloturismo. In collaborazione con Bike Consultant.

Sabato 18 e domenica 19 aprile, 11,30



Self Help e manutenzione

Nozioni per risolvere i piccoli problemi durante le pedalate e consigli per una corretta manutenzione della bici. In collaborazione con Svitol.

Sabato 18 e domenica 19 aprile, 12 ,30

Cicloturismo e territorio

La partenza comincia, dalla creazione dell’itinerario alle app da utilizzare durante le escursioni per scoprire e vivere il territorio agli eventi bikepacking. In collaborazione con Wikiloc.

Sabato 18 e domenica 19 aprile, 14 ,30

Campeggio: istruzioni e consigli

Per imparare l’arte di campeggiare in modo responsabile e consapevole, i consigli degli esperti, i suggerimenti per le situazioni un più estreme. In collaborazione con Ferrino.

Sabato 18 e domenica 19 aprile, 15 ,30



In sella con sollievo

Consigli tecnici e pratici per la guida al comfort sulle lunghe distanze. Non solo tecnica, ma l'esperienza diretta di chi vive il cicloturismo.

Sabato 18 e domenica 19 aprile, 16,30

"Il villaggio dell’attesa. Un approccio integrato che rimette l’essere umano al centro".

Domenica 19 ore 15.

Workshop sul benessere personale.

INCONTRI

Proiezione ciclofilm-documentario " Lung-Ta Cavalli al Vento, Himalaya Bikepacking".

Sabato 18 e domenica 19 ore 13 nella sala convegni e stampa della Cascina.

Il Cicloturismo in Piemonte.

L’occasione per raccontare lo scenario in evoluzione nella nostra regione e confrontarsi sulle prospettive e progetti futuri del settore. In un momento in cui il mercato della bicicletta sta attraversando una fase non rosea, emergono considerazioni sul nostro territorio.

L’incontro è rivolto a operatori turistici, amministrazioni, aziende e appassionati per discutere sul cicloturismo per il territorio piemontese, capace di connettere mobilità sostenibile, economia locale e nuove forme di viaggio lento alla scoperta dei parchi e del territorio. Un momento di dialogo e ispirazione per immaginare insieme le prossime rotte del turismo piemontese in bicicletta.

Sabato 18 aprile ore 11, sala convegni e stampa della Cascina.



Biking against cancer.

Il racconto del viaggio di Andrea e Giacomo per raccontare di oltre 500 giorni, pedalando attraverso 25 paesi diversi. Non solo un cicloviaggio estremo ma le storie di due ragazzi mossi da un fortissimo desiderio di supportare la ricerca contro il cancro.

Sabato 18 aprile alle 15.

Donne

Il Festival del Cicloturismo del Piemonte ospita alcune ambasciatrici di WIC, Women in cycling, rete internazionale che mette in connessione donne che lavorano nel mondo della bicicletta: industria, mobilità, turismo, sport, advocacy, comunicazione. Uno spazio di rappresentanza, nato per aumentare la diversità di genere nei luoghi decisionali del settore bike. WIC è un ecosistema professionale, che favorisce networking, mentorship e opportunità di collaborazione.

Sabato 18 aprile alle 17,30.

Bike Experience 2027

Presentazione e lancio della nuova edizione 2027, completamente rinnovata, dove Le Bike Experience rappresenteranno il cuore e l’anima vibrante del Festival del Cicloturismo.

Domenica 19 alle 16.

UTILITA'

Sito del festival: www.bikepiemonte.it

Facebook: https://www.facebook.com/festivalcicloturismopiemonte

Instagram: https://www.instagram.com/festivalcicloturismopiemonte/