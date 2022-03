OGR Talks: incontri con Luca Bianchini, Simone Guidarelli e Cosimo Buccoleri

In foto, Luca Bianchini

OGR Torino presenta due nuovi appuntamenti di OGR Talks.

Sabato 12 marzo, ore 18, sarà protagonista Luca Bianchini. Tra parole e musica, emozioni e ironia, lo scrittore accompagnerà il pubblico in un viaggio nella contemporaneità, affrontato senza rete e senza alcuna categoria, presentando il nuovo romanzo Le mogli hanno sempre ragione in uscita l’8 marzo per Mondadori. La serata vedrà la partecipazione della cantautrice Paola Iezzi.

Lunedì 4 aprile alle ore 21, sul palco di OGR Talks Simone Guidarelli, art director e stylist tra i più noti e apprezzati in Italia, e Cosimo Buccolieri, fotografo che spazia dalla moda ai ritratti delle più importanti celebrities italiane, per una conversazione ad alto tasso di creatività.

Storie, testimonianze, riflessioni e domande stimoleranno la curiosità, invitando ad ampliare la conoscenza per navigare insieme il mondo di oggi.



La partecipazione agli eventi di OGR Talks | It’s time for OG®evolution è gratuita, previa registrazione su sito www.ogrtorino.it



Tutti gli appuntamenti saranno inoltre trasmessi in diretta, e poi a disposizione del pubblico, sul canale YouTube di OGR Torino.