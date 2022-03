Liner racconta la paura di amare o di innamorarsi

Liner , nome d’arte di Stefano Sciuto , è un torinese classe 99 che si avvicina alla musica da adolescente per pubblicare su YouTube il primo brano a 17 anni. Si forma musicalmente ascoltando sia rap che pop e per questo la sua musica può essere definita un mix dei due generi. L’ultimo brano, “ Milano ”, è una ballata che parla della paura di amare o di innamorarsi.

​​La passione per la musica nacque già in tenera età quando mio padre, durante i viaggi in macchina, metteva le cassette sulle quali registrava le canzoni che passavano in radio. L’approccio di Liner verso la musica è nato verso i 14 anni, quando per necessità di raccontare i drammi e i momenti no, decisi di iniziare a scrivere.

Inizialmente non era mia intenzione iniziare a fare il cantante o perlomeno provare a farsi che diventasse un lavoro. Il nome nasce da due mie caratteristiche e di conseguenza è diviso in due parti: Line: dall’inglese “linea” simboleggia il fatto che io sia sempre stato magro e alto, come una linea. Per via del fatto che ho la erre moscia, il nome deriva dall’unione di queste due caratteristiche.