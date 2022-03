Crollano le scale di un palazzo in via Domodossola, un giovane resta ferito

Crollo parziale della scala interna in un palazzo di quattro piani in via Domodossola 36, nella mattina di oggi, mercoledì 16 marzo.

E' stato subito soccorso dai Vigili del fuoco un ragazzo, che è rimasto ferito lievemente: evacuato l’intero edificio, tra cui due famiglie portate via con l’autoscala.