Colpo notturno in tabaccheria a Pinerolo: i Carabinieri lo bloccano con la cassa in mano

Sorpreso nel cuore della notte mentre svaligiava una tabaccheria: è finita con le manette ai polsi la fuga di un uomo di 30 anni, arrestato in flagranza dai Carabinieri di Pinerolo intorno alle 3.30 di questa notte.

Il ladro era riuscito a penetrare nel locale di via Vigone forzando una finestra. Una volta all'interno, aveva iniziato a fare piazza pulita, ammassando tabacchi e svuotando il fondo cassa per un totale di 160 euro in contanti. Il piano è stato però interrotto dall'arrivo fulmineo dei militari della Radiomobile e della Stazione locale, che hanno circondato l'esercizio commerciale proprio mentre il trentenne si trovava ancora all'interno con la refurtiva.

I Carabinieri sono riusciti a bloccarlo prima che potesse tentare la fuga. L'intera refurtiva, tra sigarette e denaro, è stata recuperata e immediatamente riconsegnata al proprietario della tabaccheria. Per l'uomo, ora in attesa del processo per direttissima, l'accusa è di furto aggravato.