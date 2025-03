Moncalieri, multe e T Red accendono gli animi in Consiglio comunale

Multe e T Red accendono gli animi in Consiglio comunale (foto d'archivio)

Durante l'ultimo Consiglio comunale a Moncalieri i T Red e l'argomento multe hanno scaldato parecchio gli animi. “Quanti verbali non corretti sono stati inviati agli automobilisti e non sono stati impugnati?”: questa è stata la domanda posta dall'esponente della Lega Arturo Calligaro nel dibattito su un debito fuori bilancio di 330 euro, dopo la sentenza del giudice di pace che ha accolto il ricorso di una ditta che contestava una multa presa con il T Red di viale del Castello.

Il botta e risposta tra Calligaro e Montagna

Sul punto è intervenuto il sindaco Paolo Montagna, che ha già annunciato ricorso contro la sentenza. Quali le motivazioni del giudice di pace? “Il verbale non riporta il decreto autorizzativo del photored, inoltre nelle fotografi e non è mai visibile modello e targa del veicolo pertanto non risulta possi bile sapere se il veicolo che è stato ripreso è quello che riporta la targa contestata”, era scritto nella sentenza.

Dai T Red di Moncalieri al velox di Beinasco

Il Comune di Moncalieri ha proposto appello, ma a breve rischiano di piovere nuovi e ulteriori ricorsi, sulla scorta anche della recente decisione sull'autovelox non omologato di Beinasco. I sistemi per stanare i cosiddetti 'furbetti del volante' vivono una stagione difficile (non solo) nel Torinese.