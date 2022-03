Non volevano rubare ma occupare casa sfitta, condannati due 26enne romeni

Non volevano rubare, ma occupare un alloggio sfitto. E' caduta in tribunale l'accusa di tentato furto per due romeni di 26 anni che lo scorso 7 febbraio erano stati arrestati mentre cercavano di intrufolarsi in un appartamento Atc in Borgo Vittoria.

Entrambi erano stati scarcerati già all'udienza di convalida: oggi, al termine di un processo in cui sono stati difesi dagli avvocati Enzo Pellegrin e Valentino Schierano, sono stati riconosciuti colpevoli del reato meno grave di tentata invasione di edifici e condannati a due mesi di reclusione e 200 euro di multa.

Era stato un vicino a dare l'allarme dopo averli notati su un balcone mentre armeggiavano con le gelosie esterne. Uno dei due ha spiegato che voleva stabilirsi nell'alloggio (descritto come vuoto da anni e in pessime condizioni), l'altro che gli stava dando una mano.