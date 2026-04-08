Pusher senza limiti a Santa Giulia: spacciavano anche a due passi delle scuole e dalla parrocchia [VIDEO]

Spacciavano a pochi passi dalle scuole e anche a poca distanza dalla Mole Antonelliana. Nei giorni scorsi i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia in carcere nei confronti di cinque persone. Si tratta di soggetti di età compresa tra i 20 e i 30 anni, che agivano come spacciatori nella zona di Santa Giulia.



Già intervenuti a marzo dello scorso anno per gli stessi motivi, i militari hanno proseguito nelle loro indagini e verifiche e hanno verificato come l'attività di spaccio fosse andata avanti. Grazie all’uso di telecamere e con alcuni appostamenti e pedinamenti, sono state raccolte prove nei confronti di un rumeno, un malese, un gabonese e due senegalesi. In un solo mese i cinque soggetti hanno realizzato 176 cessioni di sostanza stupefacenti, seguite in 53 casi da riscontri immediati a carico degli acquirenti. I carabinieri hanno recuperato oltre 74 grammi di hashish e quasi 20 di marijuana.





Tra i clienti, anche alcuni minorenni. Le dosi venivano cedute a un costo compreso tra i 10 e i 20 euro. Lo spaccio avveniva principalmente in orario serale e notturno, con alcuni episodi registrati anche durante il giorno, sotto l’occhio dei passanti e anche di famiglie con bambini per la vicinanza di scuole primaria e dell’infanzia, nonché dell’oratorio della parrocchia Santa Giulia.