Controlli sulle Provinciali a Vigone: una quarantina di verbali

Sono stati una quarantina i verbali elevati stamattina a Vigone dalla Polizia locale per infrazioni al codice della strada. I controlli, che si svolgono periodicamente, hanno impiegato due pattuglie sulle strade provinciali per un paio di ore: una sulla 139 che porta a Villafranca Piemonte, e l’altra, con l’autovelox, sulla 129 che conduce a Pinerolo.

La maggior parte delle sanzioni hanno riguardato proprio eccessi di velocità, poi mancanza dell’uso delle cinture.

Da inizio anno a oggi sono un centinaio le sanzioni elevate con il velox dal corpo comandato da Andrea Artino, con un quinto che ha portato alla riduzione dei punti, perché si superava il limite di almeno 10 km orari, esclusi i 5 km orari di tolleranza di legge. Mentre sono state una trentina sia i verbali per l’assenza di cinture, sia per mancata revisione. Sono minori i casi di assenza di assicurazione registrati in paese negli ultimi mesi. Uno di questi, risalente allo scorso anno, ha portato alla confisca di un veicolo, perché il proprietario ha deciso di non mettersi in regola.