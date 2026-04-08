Ha circa 70 anni la signora che, la notte di Pasqua, ha abbattuto la vetrata della chiesa di San Francesco da Paola, nel cuore di Torino. Il motivo? Il disturbo legato ai canti e ai cori che si levavano per la ricorrenza religiosa. Con tanto di cocci che si sono abbattuti sulle teste di chi si trovava ad assistere alla funzione.
Talmente forti e penetranti da raggiungere gli edifici vicini alla chiesa. "Non mi lasciavano dormire", avrebbe detto la signora ai carabinieri, che hanno ricevuto la denuncia.
La vetrata sarebbe stata danneggiata a bastonate, mentre i presenti non hanno riportato conseguenze gravi.
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Cronaca
Cronaca | 08 aprile 2026, 11:02
I canti di Pasqua sono troppo rumorosi, una vicina abbatte la vetrata della chiesa a bastonate
E' successo domenica, in via Po, presso la parrocchia di San Francesco da Paola. Danni materiali, ma nessuna conseguenza grave per i presenti alla funzione
Ha circa 70 anni la signora che, la notte di Pasqua, ha abbattuto la vetrata della chiesa di San Francesco da Paola, nel cuore di Torino. Il motivo? Il disturbo legato ai canti e ai cori che si levavano per la ricorrenza religiosa. Con tanto di cocci che si sono abbattuti sulle teste di chi si trovava ad assistere alla funzione.
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