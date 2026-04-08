Addio all’anatra bianca della Pellerina, viveva nel lago da 2 anni

Una presenza discreta ma ormai familiare per molti frequentatori del parco della Pellerina non c’è più. Nella serata di sabato 4 aprile è stato recuperato il corpo senza vita della piccola anatra bianca che da circa due anni viveva nel Lago Grande, diventando parte integrante del paesaggio quotidiano.

Legame con altre due anatre

L’animale era conosciuto da chi frequentava abitualmente l’area per il suo legame con altre due anatre - una cayuga e un germano reale - con cui formava un trio inseparabile. Le tre, lo riporta la pagina Facebook che segue il parco, erano spesso avvistate insieme tra le acque del lago, offrendo una scena semplice ma capace di suscitare affetto tra i visitatori del parco.

Il ritrovamento è avvenuto sulla piattaforma situata al centro del lago, dove l’anatra giaceva immobile. Non sono al momento note le cause della morte.