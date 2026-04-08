Incidente in corso Unione Sovietica: due mezzi coinvolti e due feriti trasportati al CTO

Un incidente si è verificato in queste ore in corso Unione Sovietica, quasi all’altezza dell’imbocco della tangenziale.

Due i veicoli coinvolti che si sono scontrati nei pressi del semaforo. Un ferito, di 68 anni, vigile e cosciente, è stato trasportato in codice giallo al CTO mentre il conducente dell’altro mezzo, stando alle prime informazioni, si sarebbe dato alla fuga. Sulla vettura del ferito, una donna di 67 anni è stata portata al Cto in codice verde.

Sul posto sono intervenuti la polizia locale che indaga sull’accaduto, i vigili del fuoco e i sanitari del 118.