Nichelino, una serata di musica e solidarietà per i profughi ucraini al teatro Superga

Musica e solidarietà vanno a braccetto a Nichelino. Domani, sabato 19 marzo, alle ore 21, al teatro Superga il concerto del Free Voices Gospel Choir fornirà l'occasione di aiutare i profughi ucraini.

Incasso per iniziative di accoglienza per i bambini che fuggono dalla guerra

Il ricavato della serata (ingresso a 10 euro, necessario il Green Pass) sarà infatti devoluto a iniziative per l'accoglienza dei bambini che fuggono dalla guerra e dalla bombe. Merito dell'associazione San Matteo Onlus, che quest'anno festeggia i 25 anni di attività con numerosi eventi ed iniziative: da sempre vicini ai bambini bielorussi, gli organizzatori della San Matteo hanno deciso di 'sposare' la causa ucraina, dopo lo scoppio del conflitto, organizzando una raccolta fondi in occasione dello spettacolo di domani.

Musica di qualità con Rudy Fantin e Noreda Graves

"Non ci siamo fermati mai, neppure durante la pandemia", ha raccontato Sarah Mancini, che con orgoglio ha ricordato le tante iniziative di solidarietà messe in campo in questi anni. Con il Free Voices Gospel Choir partner di lungo corso. La direttrice del coro, Laura Robuschi, ha sottolineato anche l'importanza musicale dell'evento in programma al teatro Superga: "Saranno protagonisti un grande pianista come Rudy Fantin, che segue la nostra attività da alcuni anni, assieme ad una cantante newyorkese di fama internazionale come Noreda Graves".