Vinovo, torna Giovani in festa: tutto pronto per la terza edizione

Torna con una terza edizione ancora più ambiziosa Giovani In Festa (GIF), il festival dedicato al protagonismo giovanile che il 20 e 21 giugno animerà il Comune di Vinovo con un programma ampliato e distribuito su più spazi della città. Nato nel 2024 come progetto sperimentale, l’evento si è rapidamente affermato come punto di riferimento per il territorio, crescendo per partecipazione, contenuti e capacità di coinvolgimento.

Promosso dalla sinergia tra ANPAS Comitato Regionale Piemonte, Croce Verde Vinovo Candiolo Piobesi, Oratorio Insieme in Famiglia, Consulta Giovani “Generazione Per” e il Comune di Vinovo, il festival 2026 si sviluppa su tre poli distinti, pensati per offrire un’esperienza trasversale e inclusiva.

Il Parco del Castello Della Rovere sarà il fulcro della manifestazione, qui si concentreranno musica dal vivo, DJ set, street food e spazi dedicati alla creatività, tra contest, street art e aree di gioco libero. Nello stesso scenario troverà spazio anche l’area ANPAS, con un ricco programma di attività esperienziali e formative rivolte ai giovani.

Tra queste, ANPASopoli, uno spazio interattivo per avvicinarsi al mondo del volontariato, e Soccorritore per un’ora, un’attività pratica che permetterà ai partecipanti di sperimentare in prima persona alcune tecniche di primo soccorso. Spazio anche all’innovazione con Impacta, lo storygame virtuale di Protezione Civile che simula scenari di emergenza. L’iniziativa rientra nel progetto nazionale Impact – Impegno sociale coeso per un’azione organizzata, cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e realizzato da ANPAS in collaborazione con l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia.

Sempre nell’ottica di avvicinare i giovani al mondo della protezione civile, i giovani saranno coinvolti anche nell’allestimento e nella gestione di un campo di protezione civile destinato al pernottamento, preceduto da incontri formativi dedicati al montaggio e alla gestione delle strutture, in programma nei mesi di aprile e maggio.

In Cascina Don Gerardo prenderà invece forma l’anima più ludica del festival, con tornei e attività dedicate agli appassionati di giochi come Warhammer e Magic, affiancati da dimostrazioni di giochi di ruolo, giochi da tavolo e dalla presenza di editori e illustratori del settore.

La Biblioteca Civica ospiterà sessioni di LARP (Live Action Role-Playing), offrendo ai partecipanti esperienze narrative immersive. Non mancheranno momenti di approfondimento con incontri, conferenze e convegni su temi sociali e di attualità, a conferma della vocazione culturale dell’iniziativa.

Tra le principali novità dell’edizione 2026 spicca il Gifathlon, un torneo a squadre che metterà alla prova i partecipanti in diverse discipline: dalla creatività alla resistenza fisica, dalla velocità all’intelligenza, fino alla capacità di collaborazione. La competizione si svilupperà nell’arco dell’intero weekend, con sessioni distribuite tra mattina e pomeriggio.

Accanto a un ricco programma di intrattenimento, Giovani In Festa si distingue soprattutto per la sua forte vocazione sociale, ponendo al centro il protagonismo autentico delle nuove generazioni. L’obiettivo è creare un contesto concreto in cui i giovani possano avvicinarsi al volontariato e all’associazionismo in modo diretto, consapevole e partecipato.

La manifestazione rappresenta infatti un esempio virtuoso di cittadinanza attiva, è interamente ideata, progettata, organizzata e gestita da giovani volontari. Questo aspetto è profondamente simbolico e formativo, i giovani sono veri e propri protagonisti, capaci di assumersi responsabilità, sviluppare competenze e incidere positivamente sul proprio territorio.

Giovani In Festa si configura così come uno spazio dinamico di incontro, dialogo e crescita, in cui idee, energie e creatività giovanile trovano espressione concreta. Attraverso il lavoro di squadra e la collaborazione tra pari, i partecipanti contribuiscono a rafforzare il senso di comunità, promuovendo valori di solidarietà, inclusione e partecipazione.

In questo contesto, il contributo attivo dei giovani non solo viene valorizzato, ma diventa il motore stesso dell’iniziativa, un’esperienza che dimostra come, quando messi nelle condizioni di agire, i giovani sappiano essere agenti di cambiamento, capaci di costruire relazioni significative e generare impatto sociale duraturo.

«Crediamo nel potere del coinvolgimento – commentano gli organizzatori del GIF Giovani In Festa – nella forza dei volontari che scelgono di mettersi in gioco e nel valore della comunità come motore di cambiamento. Questo evento è pensato per chi vuole condividere esperienze, costruire relazioni e contribuire a un territorio più unito e attivo».

All’interno del festival sarà inoltre promosso il contest ANPAS “Generiamo Impatto Futuro”, finalizzato a incentivare la cittadinanza attiva dei giovani volontari e la progettazione di servizi solidali replicabili su scala regionale, fruibili anche da realtà non aderenti. La partecipazione è gratuita ed è riservata a team composti da almeno due giovani volontari, di età compresa tra i 14 e i 28 anni, iscritti a una Pubblica Assistenza ANPAS del Piemonte.

Per informazioni e modalità di partecipazione a GIF Giovani In Festa:

https://www.gifgiovaniinfesta.com/