Garcea in commissione Legalità: "'Ndrangheta una montagna di merda"

"Non ho nessuna difficoltà a definire la 'ndrangheta una montagna di merda". Così il consigliere Domenico Garcea è intervenuto questo pomeriggio in commissione Legalità, dopo le polemiche che lo avevano travolto negli scorsi giorni. Il caso era esploso quando l'ex parlamentare dem Davide Mattiello aveva sollevato la questione del legame di parentela tra l'esponente di Forza Italia e Onofrio Garcea, condannato in via definitiva per associazione di stampo mafioso. Il Pd metropolitano aveva più volte sollevato dubbi sull'opportunità della sua presenza in Commissione Legalità.

Garcea: "Totale distanza da organizzazione criminale"

Garcea ha deciso però di non fare un passo indietro, ribadendo poi la sua "totale ed incondizionata distanza da qualsivoglia organizzazione criminale mafiosa, camorristica ed ivi compresa la ‘ndrangheta". Garcea ha poi ricordato come la sua nomina in commissione Legalità sia stata "votata all'unanimità, credo proprio per l’onestà e la trasparenza che hanno da sempre caratterizzato la mia vita privata e il mio impegno politico".

"Garantismo non è un distintivo da mostrare per convenienza"