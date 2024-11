Da Tolkien agli All Blacks, Torino sente crescere la febbre da rugby: tra due giorni allo Stadium la sfida tra Italia e Nuova Zelanda

Sold-out (o quasi, ieri erano disponibili ancora 100 biglietti) per l’Allianz Stadium di Torino per il test-match che sabato (ore 21.10) metterà di fronte l’Italia alla Nuova Zelanda nel terzo ed ultimo appuntamento delle Vittoria Assicurazioni Autumn Nations Series.

Grandissimo l’interesse per il primo evento extracalcistico dell’impianto, confronto che metterà di fronte gli azzurri di Quesada e gli All Blacks, reduci da una sconfitta di misura a Parigi.

Con il calcio d’inizio in prima serata, gli oltre quarantamila spettatori attesi nella casa della Juventus potranno approfittare della collaborazione sottoscritta per questa sfida e per il Guinness Sei Nazioni 2025 tra la Federazione Italiana Rugby ed il Ministero della Cultura.



Questa collaborazione, per la prestigiosa sfida di Torino, garantirà nel fine settimana a tutti i possessori di biglietto per lo Stadium un accesso agevolato alla mostra “Tolkien. Uomo. Professore. Autore”, ospitata presso la Reggia di Venaria, dove – corsi e ricorsi storici – nell’estate del 2007, la Nazionale fu protagonista dello spot televisivo Sky Sport per la promozione della Rugby World Cup francese.



La mostra è dedicata a J.R.R. Tolkien, giocatore di rugby nella squadra di Oxford e creatore – tra le altre opere – della celeberrima saga de “Il Signore degli Anelli”, la cui trasposizione cinematografica ha avuto proprio la Nuova Zelanda come set. La mostra potrà essere visita al prezzo esclusivo di 2€, contro i 10€ del prezzo nominale, domenica 24 novembre dalle 9.30 alle 18.30.

C’è curiosità su quelle che sarà lo schieramento degli azzurri. Possibile il rientro, dall’inizio o a partita in corso, del furetto Ange Capuozzo, fuori domenica scorsa a Genova nel test vinto contro la Georgia.

Intanto, in attesa di conoscere le scelte del c.t. dell’Italia, ecco, con numero di maglia e caps all’attivo, il XV di partenza degli All Blacks, allenati da Scott Robertson.

15. Will Jordan (40)

14. Mark Tele’a (18)

13. Rieko Ioane (80)

12. Anton Lienert-Brown (83)

11. Caleb Clarke (28)

10. Beauden Barrett (133)

9. Cam Roigard (9)

8. Ardie Savea (93)

7. Sam Cane (103)

6. Wallace Sititi (9)

5. Patrick Tuipulotu (50)

4. Scott Barrett (79, capitano)

3. Tyrel Lomax (43)

2. Codie Taylor (95)

1. Ethan de Groot (28)