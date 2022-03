Da via Ventimiglia a piazza Bengasi, lo spaccio dilaga in zona Lingotto-Nizza Millefonti

Aumenta lo spaccio, in via Ventimiglia e in tutto il quartiere Nizza Millefonti. A segnalarlo sono diversi cittadini e ora la questione è arrivata in Consiglio di circoscrizione.

"In tanti hanno notato l'aumento di spacciatori in particolare nei pressi via Garessio e via Finalmarina" spiega la consigliere Raffaella Pasquali (M5S).

Spacciatori che anche di giorno, muniti di bicicletta e cellulare, si aggirerebbero indisturbati per le vie in attesa di vendere le dosi ai clienti. A pochi passi da scuole, parchi e dalla zona commerciale del Lingotto.

Un problema purtroppo diffuso in diversi quartiere della città, di cui in tanti si lamentano anche sui diversi canali social, sebbene via Ventimiglia sia l’ultima di diverse zone dedite allo spaccio di stupefancenti.

“Piazza Bengasi e la zona nei pressi del grattacielo è molto degradata- segnala un cittadino sul gruppo “Sul filo di via Nizza” - lì c'è spaccio a tutte le ore del giorno e in maniera massiva. Piazza Carducci, invece, da un po' di anni è caduta proprio per questi locali nel degrado più assoluto con spaccio e ubriachi, molto più rispetto al resto della zona”.

A tutto ciò si aggiungerebbe un sempre più diffuso consumo di alcool.

“Barriera di Nizza è diventata in questi ultimi anni zona di spaccio di droga. E’ un problema grave, soprattutto in Piazza Bengasi. Vorrei fare solo qualche breve considerazione su un altro grave problema: quello dell’alcolismo.- scrive un altro cittadino sempre sul gruppo Facebook - Vi è un problema generale di sicurezza, passare vicino a gente che si ubriaca, non è rassicurante. E vi è poi un problema di pulizia e igiene. Credo che sia necessario chiedere alle forze dell’ordine, e in particolare alla polizia municipale, controlli continui e stringenti”.

Gli amministratori della 8 quindi tentano di correre ai ripari. “Vorrei fare un ordine del giorno da presentare al prossimo tavolo prefettizio - ha spiegato durante l’ultimo Consiglio il presidente Massimiliano Miano -. Inoltre è mia intenzione organizzare un sopralluogo con i due comandanti di zona per fare il punto sulla problematica nel quartiere".