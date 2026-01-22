Carabinieri forestali, ambientali e agroalimentari: a Torino la visita del generale di corpo d'armata Fabrizio Parrulli

Nella giornata di ieri il Comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Parrulli è stato ospite a Torino per visitare i Reparti dell’Organizzazione Forestale, Ambientale e Agroalimentare dell’Arma e porgere i suoi saluti ad una rappresentanza dei militari in servizio nella Regione Piemonte. Accolto dal Colonnello Valerio Cappello, Comandante della Regione Carabinieri Forestale “Piemonte”, il Generale ha altresì salutato i Militari del Nucleo Operativo Ecologico (NOE) di Torino ed Alessandria e del Reparto Tutela Agroalimentare (RTA) di Torino, oltre ad alcuni rappresentanti delle Associazioni professionali a carattere sindacale dei militari.

Nel corso dell’incontro il Generale ha voluto ringraziare tutti i Militari appartenenti alla specialità Forestale per il servizio reso ed ha rimarcato come la presenza dell’arma Forestale risulti strategica per il puntuale controllo del territorio e per la prevenzione e repressione degli illeciti in danno all’ambiente. I presidi dell’Unità Forestale, Ambientale ed Agroalimentare contrastano il degrado dei territori e delle periferie, tutelano la biodiversità, agiscono contro ogni forma di criminalità minacci l’integrità ambientale, tutelano il patrimonio enogastronomico del paese, oggi patrimonio immateriale dell’umanità.

Il Generale ha incoraggiato tutti i Militari, in particolare i giovani appena giunti in servizio, a proseguire con impegno, dedizione e determinazione nelle attività quotidiane, soprattutto nei contesti territoriali rurali e montani dove, non di rado, i Nuclei della specialità forestale rappresentano l’unico presidio operativo e presenza dello Stato a garanzia della legalità.

Al termine dell’intervento, il Generale ha consegnato attestati di merito ai Militari che si sono contraddistinti per aver brillantemente prestato il proprio servizio in favore della comunità. Con l’occasione, il Generale ha incontrato le Autorità locali per un saluto.

Con la sua presenza, il Generale ha voluto rimarcare la forte attenzione riservata dalle specialità del Comando Unità Forestali, Ambientali ed Agroalimentari al territorio piemontese al fine di tutelarne ambiente, paesaggio, biodiversità e patrimonio agroalimentare quali preziose eccellenze del Paese.