Falò con cassette: ecco come si scalda il clochard vicino al centro di Torino

Un paio di buste, un materasso buttato vicino ad un'ex edicola ormai dismessa, coperte ammonticchiate, dei pallet come casa provvisoria e delle cassette della frutta del vicino mercato di Porta Palazzo usate come legno per un falò.
Il rifugio improvvisato
È questa una delle immagini che arriva nella notte da piazza della Repubblica, dove uno delle migliaia di senzatetto che abitano le strade di Torino ha trovato rifugio vicino all'ex chiosco. Per scaldarsi, in queste fredde notti di inverno, usa dei pezzi di legni recuperati li vicino per alimentare le fiamme.
Si tratta di un soggetto noto ai Servizi Sociali di Torino, che entra ed esce dai posti di ospitalità. Un'uomo, aggiungono, che accetta accoglienza, sta una notte e poi ritorna in strada.