 / Cronaca

Cronaca | 22 gennaio 2026, 12:18

Falò con cassette: ecco come si scalda il clochard vicino al centro di Torino

Un uomo ha trovato rifugio vicino ad un ex chiosco edicola di Porta Palazzo

Falò con cassette: ecco come si scalda il clochard vicino al centro di Torino

Falò con cassette: ecco come si scalda il clochard vicino al centro di Torino

Un paio di buste, un materasso buttato vicino ad un'ex edicola ormai dismessa, coperte ammonticchiate, dei pallet come casa provvisoria e delle cassette della frutta del vicino mercato di Porta Palazzo usate come legno per un falò.

Il rifugio improvvisato 

È questa una delle immagini che arriva nella notte da piazza della Repubblica, dove uno delle migliaia di senzatetto che abitano le strade di Torino ha trovato rifugio vicino all'ex chiosco. Per scaldarsi, in queste fredde notti di inverno, usa dei pezzi di legni recuperati li vicino per alimentare le fiamme.

Si tratta di un soggetto noto ai Servizi Sociali di Torino, che entra ed esce dai posti di ospitalità. Un'uomo, aggiungono, che accetta accoglienza, sta una notte e poi ritorna in strada.

Cinzia Gatti

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium