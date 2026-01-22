Grugliasco, la Polizia locale sequestra un bici elettrica e ferma un egiziano privo di documenti

Nei giorni scorsi a Grugliasco, in via Cravero all'angolo con via Fratel Prospero, si sono scontrati una macchina e un monopattino elettrico. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale che, a seguito di controlli, ha constato che il veicolo elettrico superava i 25 Km/orari e ha proceduto al sequestro del mezzo, sul quale viaggiavano due cittadini egiziani.

Gli agenti intervenuti hanno, inoltre, rilevato che uno dei due era privo di documenti. Gli accertamenti presso la questura non hanno rilevato carichi pendenti nei confronti del soggetto controllato.