Truffa a una coppia di anziani: spariti 70mila euro dopo la telefonata di un falso carabiniere

Ancora una volta una truffa a danno di anziani. In questo caso una coppia, che hanno ricevuto una telefonata da un fantomatico carabiniere che raccontava (inventandoselo!) di come la vettura dell'uomo fosse coinvolta in una rapina e, dunque, fosse necessario fare degli accertamenti e addirittura un interrogatorio.

A finire in manette, per mano della Polizia, è stato un italiano di 37 anni, che ora deve rispondere delle accuse di truffa aggravata.

I fatti risalgono alla seconda metà di ottobre, quando il telefono di casa squilla e fa scattare il tentativo di raggiro. All'anziano, che risponde alla cornetta, viene chiesto di presentarsi alla stazione dei carabinieri di via Catania. Mentre l'uomo è fuori casa, ecco la telefonata alla moglie (sul fisso e sul cellulare) facendo doande sulla presenza di una cassaforte in casa e sul suo eventuale contenuto.

Il falso carabiniere ha anche detto alla donna che sarebbe stato mandato presso l’abitazione un perito del Tribunale per effettuare una verifica sui valori posseduti e compararli con quelli rubati nel corso della finta rapina. Un racconto ormai ripetuto in più occasioni e in tanti tentativi di truffa. Dopo pochi minuti, la vittima ha aperto la porta al falso perito e lo ha portato nella stanza dove si trova la cassaforte: l’uomo ha prelevato denaro contante, buoni postali e gioielli d'oro per un valore complessivo di circa 70.000 euro.

Ascoltando le testimonianze delle vittime e confrontando le immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza, oltre allo studio del traffico telefonico, la Polizia è riuscita a risalire al malvivente, per poi far scattare l'arresto (eseguito nel territorio di Napoli dagli operatori del Commissariato “San Ferdinando”).