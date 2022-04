Draghi in visita alla Nuvola Lavazza: "L'Italia siete voi, siate fieri. Il governo deve creare le condizioni per permettervi di fare sviluppo"

Il Comune, dove ha firmato il Patto per Torino insieme al sindaco Stefano Lo Russo e al governatore, Alberto Cirio. Quindi il Sermig, dove ha incontrato Ernesto Olivero. Ma anche la Nuvola Lavazza: la terza tappa della giornata torinese del premier Mario Draghi ha riguardato una delle aziende eccellenti del capoluogo piemontese. Un incontro che ha lasciato il presidente del Consiglio con una sensazione di compiacimento. "L'incontro con questa azienda è l'incontro con un'Italia brillante, creativa e che integra i valori della produzione con quelli sociali importanti dell'inclusione, dell'integrazione, come ha dimostrato la recente esperienza con l'hub vaccinale. E tutti voi che lavorate qui potete andarne fieri", ha detto il premier, incontrando i lavoratori Lavazza.

"Cosa fa, il governo?"

"Mi chiedo sempre, quando faccio questi incontri - ha confidato Draghi -, cosa fa Roma, cosa fa il Governo? Che senso hanno le cose che facciamo? Quello che faccio io? Uno dei compiti, se non quello fondamentale, è creare le condizioni perché realtà come queste possano svilupparsi e possano crescere".



"Voi siete l'Italia, voi siete quelli bravi"

"Alla fine, chi fa le cose siete voi. Voi siete l'Italia. Il governo, se va bene, cerca di creare le condizioni affinché voi possiate essere liberi di lavorare, di esprimere la vostra energia, la vostra iniziativa imprenditoriale e la vostra creatività. E anche la vostra funzione sociale. Io spero che questo Governo svolga al meglio questo compito, ma non mi dimentico mai che quelli davvero bravi siete voi", ha concluso, rivolgendosi ai lavoratori e ai dirigenti dell'azienda di via Bologna.

Alberto Lavazza: "Onorati della sua visita"

"Siamo onorati di aver accolto il presidente Mario Draghi in occasione della sua visita istituzionale a Torino": così Alberto Lavazza, presidente dell'omonimo Gruppo, al termine della visita del premier alla Nuvola, il quartier generale dell'azienda. "La famiglia Lavazza e l'amministratore delegato (Antonio Baravalle, ndr) hanno raccontato l'impegno verso il territorio e la crescita internazionale del Gruppo. Il fatto che sia stata scelta la nostra Nuvola per questa visita istituzionale è motivo di grande soddisfazione e orgoglio".

Gian Maria Gros-Pietro, Presidente di Intesa Sanpaolo, si è così espresso in occasione della visita del Premier Draghi: "La visita fatta oggi a Torino dal Presidente del Consiglio - una personalità che ho potuto apprezzare una volta di più, dopo aver avuto con lui fin dagli anni ’90 eccellenti rapporti professionali nell’avvicendarsi dei ruoli - è stata di particolare rilievo per la nostra città. Torino ha presentato oggi nuovi progetti che trovano un sostegno fondamentale da parte del Governo, il quale porta a Torino risorse importanti per le progettualità concrete e per le iniziative già avviate che il Sindaco Lo Russo ha così ben illustrato. E’ stata un’occasione importante per spingere lo sguardo al futuro, oltre questa fase, segnata da grandi complessità”.