Backstage. Torino, dove vai? Rivediamo la puntata con molti ospiti (Video)

Martedì 5 aprile è stata una giornata salutata da buona parte del mondo politico, e non solo politico, come una sorta di svolta nella storia recente di Torino. Con tutti gli onori è stato infatti ricevuto a Palazzo Civico il presidente del Consiglio Mario Draghi che ha firmato il Patto per Torino grazie al quale la città riceverà 1 miliardo e 120 milioni di risorse distribuite in 20 anni di cui già 70 milioni nel 2022. La visita di Draghi è stata salutata dal sindaco Lo Russo come un'occasione di rilancio, un’opportunità senza precedenti per aprire un nuovo ciclo per la città.

A Backstage Patrizia Corgnati ne ha parlato con: Carlotta Salerno, assessore alle periferie e progetti di rigenerazione urbana, politiche giovanili, istruzione Comune di Torino; Enzo Liardo, consigliere del Comune di Torino (FdI), Alberto Lazzaro, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Unione Industriali Torino, Edi Lazzi, segretario di Fiom Torino, Carlo Manacorda, economista, esperto di bilanci pubblici.

Rivedi la puntata: