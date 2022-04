Tra vandalismo e russofobia: staccate le targhe di corso "Unione Sovietica" tra piazzale Caio Maio e strada del Drosso

Quando la russofobia (legata alla crisi in Ucraina) incontra il vandalismo, spesso ne può diventare un alibi. Più o meno quello che è successo nelle scorse ore in zona Mirafiori, dove mani ignote hanno divelto molte targhe di corso Unione Sovietica.



In particolare, i vandali si sono accaniti sul tratto di strada tra piazzale Caio Mario e Strada del Drosso/Strada Castello di Mirafiori. A darne segnalazione è Alessandro Nucera, che della Circoscrizione 2 è consigliere.



Di certo, il collegamento con ciò che sta accadendo nel cuore dell'Europa è quasi automatico. E chi ha compiuto questo gesto vuole quantomeno nascondersi dietro l'alibi dell'ostilità verso il Paese che ha invaso - agli ordini di Putin - i vicini di Kiev.



Già in passato, peraltro, intorno al nome di corso Unione Sovietica si erano accesi dibattiti politici sull'opportunità di modificare la toponomastica. Una polemica che si è riaccesa anche di recente, con una petizione seguita proprio allo scoppio del conflitto.