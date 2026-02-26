Tra i rifiuti e il degrado dei bivacchi all'ex piscina Sempione: dopo lo sgombero si pulisce l'area [VIDEO]

Proseguono i lavori di pulizia in via Gottardo, lì dove la ex piscina Sempione da anni è diventata casa di bivacchi, degrado, spaccio. A partire da questa mattina è in corso infatti un nuovo intervento di bonifica in quest'area di Barriera di Milano realizzato in coordinamento con Polizia Locale, Polizia di Stato, Servizi Sociali, Amiat e Settore Verde della Città di Torino che stanno portando via una grande quantità di rifiuti ammassati.

La riqualificazione

Si tratta dei primi passi che porteranno alla riqualificazione dell'ex struttura sportiva, chiusa dal 2022. Negli scorsi mesi il Comune ha ricevuto il progetto della società spagnola Supera che, al termine della della manifestazione d'interesse pubblicata dalla Città, è l'unico rimasto sul tavolo.

La proposta elaborata dal gruppo controllato da Sidecu, che conta già su una quarantina di impianti fra Spagna e Portogallo, prevede un partenariato pubblico, per la realizzazione di un nuovo Centro Sportivo Polifunzionale adibito a nuoto e altre discipline nell'ex Sempione.

Il progetto

L'idea sarebbe quella di riaprire le piscine (al coperto e all'aperto) e dotarsi anche di sale e spazi per altre attività sportive (fitness, basket, volley). E così a fine gennaio ha preso il via il maxi-intervento di bonifica dell'area, con l'allontanamento di una ventina di clochard presenti all'interno e l'abbattimento delle strutture in muratura.

La pulizia

Oggi e domani si procederà a una pulizia approfondita dell’area: verrà rimossa l’enorme quantità di rifiuti accumulati e sarà effettuato lo sfalcio della vegetazione che circonda l’edificio. Si tratta di un lavoro che durerà diversi giorni ed è propedeutico, come chiarisce il consigliere del PD Tony Ledda presente sul posto, all’avvio del cantiere per ridare "dignità e maggior sicurezza al luogo".

"L’attenzione dell’amministrazione comunale sull’area - aggiunge l'assessore comunale alla Sicurezza Marco Porcedda - continua ad essere altissima. Auspichiamo che l’impegno possa essere condiviso anche da tutte le altre istituzioni, perché per affrontare un problema così complesso serve una presenza maggiore da parte di tutti senza strumentalizzazioni".

Marrone attacca il Comune