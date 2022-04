Tragedia sfiorata in tangenziale: schianto nella notte dopo la pioggia, distrutte due auto

Una tragedia sfiorata, nel cuore della notte e sotto la pioggia, sulla tangenziale di Torino in direzione Nord Milano. Erano da poco passate le 3.30 quando una vettura, una Renault Clio, è sfuggita al controllo del suo conducente andando a sbattere - complice l'asfalto bagnato per la pioggia caduta nella giornata di sabato - contro il new jersey che divide le carreggiate.



Un urto violento che ha rimandato la macchina verso il centro della strada. Questione di istanti: la persona alla guida riesce a scendere dalla vettura poco prima che una seconda sopraggiunga sul luogo dello schianto e colpisca la Clio in mezzo alla strada, finendo sulla corsia di emergenza.



Entrambi i veicoli hanno riportato grossi danni, ma fortunatamente non ci sono feriti. Il traffico è poi ripreso senza ulteriori rallentamenti.