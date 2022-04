Protesta in sella dei Fridays contro Sanpaolo: "Banca legata ai fossili, complice di guerre ed ecocidi" [FOTO]

Protesta dei Fridays for Future, XR, Aska e Studenti Indipendenti sotto il grattacielo di Intesa Sanpaolo, dove oggi si terrà l'Assemblea degli azionisti per l'elezione dei nuovi vertici del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione, che saranno chiamati a guidare il gruppo per i prossimi tre anni. Questa mattina gli attivisti per l'ambiente hanno organizzato una bicicletta in corso Inghilterra 3. Una mobilitazione per denunciare la vicinanza del colosso bancario "all'industria del fossile".