Rivarolo, richiedente asilo aggredisce nuovamente titolare dell'hotel Europa. Leone (Lega): "Va subito espulso"

Era successo a Pasqua ed è ricapitato ancora, con un richiedente asilo ghanese sorpreso nuovamente all’Hotel Europa di Viale Losego a Rivarolo, struttura in passato adibita all’accoglienza di profughi, che ha preso di mira il titolare. L'accaduto è stato denunciato dal responsabile del Dipartimento Antimafia della Lega Salvini Piemonte Claudio Leone.

“Ho atteso di sincerarmi personalmente delle condizioni del mio concittadino Mauro Mattioda, uscito pochi minuti fa dal Pronto Soccorso di Ivrea. A inizio della scorsa settimana avevo denunciato il pericolo legato a quest’uomo, che dopo decine di denunce minaccia non solo il proprietario dell’hotel, ma i suoi collaboratori e fa temere per gli abitanti di Rivarolo Canavese. Richiedo l’espulsione immediata del profugo, ho coinvolti vertici della Lega, non sarò tranquillo fino a quando questa situazione non sarà risolta, perché rischia di degenerare nello scenario più grave”.

“Dopo aver passato la notte clandestinamente nei locali in ristrutturazione – racconta il proprietario della struttura Mattioda – il ghanese, alla mia richiesta di aprire la porta che aveva forzato, mi ha colpito con una sedia e minacciato con un punteruolo”. Provvidenziale l’intervento del figlio dell’imprenditore che, dopo l’intervento dei Carabinieri di Rivarolo, è stato soccorso dall’ambulanza del 118.