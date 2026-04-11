Perde il controllo della Vespa e si schianta: grave 33enne

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri, poco prima di mezzanotte, lungo la strada provinciale 26. Un uomo di 33 anni, alla guida della sua Vespa, è rimasto vittima di un sinistro autonomo mentre percorreva un tratto caratterizzato da una curva.

​Secondo le prime ricostruzioni, non risultano altri veicoli coinvolti. Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale del 118 di Azienda Zero, che ha prestato i primi soccorsi al centauro.

​A causa del violento impatto e del trauma cranico riportato, l'uomo è stato trasportato d'urgenza in codice rosso presso l'ospedale Giovanni Bosco di Torino. Le sue condizioni sono monitorate dai sanitari del presidio torinese.