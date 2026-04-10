Avvocato arrestato in carcere: passava droga ai suoi assistiti durante i colloqui

La polizia penitenziaria ha fermato in flagranza, nella sala colloqui avvocati del carcere di Torino, un legale intento a consegnare ai propri assistiti 4 panetti di sostanza presumibilmente stupefacente. L’uomo è stato arrestato ed è in attesa di convalida.

Il sindacato Osapp esprime plauso al personale per aver interrotto il grave episodio e denuncia la persistente emergenza legata all’introduzione di droga nel carcere torinese, già segnalata in data odierna con richiesta al Prefetto di Torino di impiego dell’Esercito per il controllo delle aree esterne.

Il Segretario Generale Leo Beneduci: "Situazione allarmante, servono interventi urgenti e maggiori risorse per garantire sicurezza e legalità".