Bimbo di 6 anni affetto da una grave sindrome, l'appello: "Aiutateci a comprare un mezzo per la scuola"

Il corpicino esile di un bambino di sei anni, scosso da un continuo moto involontario, su cui campeggiano due occhi scuri e pieni di vita. È così Nicolò, attento e vispo, sul divano di casa sua a San Giusto Canavese mentre i suoi familiari si alternano nel contenere fisicamente il loro piccolo affetto dalla Sindrome di Lesch-Nyhan, malattia rarissima e di difficile diagnosi che causa acido urico alto e spesso calcoli renali, impossibilità nel controllare i propri muscoli oltre ad un comportamento compulsivo che può portarli anche a farsi male.



“Serve un mezzo, come è stato per Gioele - commenta durante il pomeriggio passato a giocare col piccolo il Consigliere regionale Andrea Cane - che possa garantire a Nicolò di essere trasportato a scuola, dove inizierà la prima elementare a settembre, senza dover affrontare il problematico cambio del sistema di postura. Dobbiamo unire nuovamente le forze e rispondere a questa esigenza: aiutare Nicolò fa bene a chi lo fa e per rinnovare il grande spirito di solidarietà ed unione che avvolge il nostro territorio canavesano!

Me ne sono accorto ieri, quel pomeriggio passato a giocare con lui ‘alle macchinine’ è stato come ricaricare le pile. I suoi occhi profondi sono una lezione impartita con lo sguardo. Il mio appello è quindi al territorio: impegniamoci a donare per la raccolta fondi per acquistare una vettura trasporto disabili, al seguente IBAN:



IT41Q0200830450000105886961

NOI CI SIAMO - ONLUS

Causale: TUTTI PER NICOLÒ.

Oppure venite a trovarci a Ingria il 25 giugno per il festival musicale di Woodstock. La raccolta fondi continuerà anche il 24 - 25 Giugno con le serate musicali al birrificio Curtis Canava di Bairo: in queste occasioni si potrà contribuire alla raccolta fondi

"TUTTI PER NICOLÒ" in mezzo a giovani e musica perché il progetto per questo bimbo e il suo zainetto di scuola si possa concretizzare al più presto!”.