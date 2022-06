I benefici dell'olio di semi di lampone per la pelle

L’olio ottenuto dai semi di lamponi offre una serie di benefici per la pelle. Il suo utilizzo per nutrire e idratare al meglio la pelle, è uno dei segreti di bellezza che molte nonne si tramandano da decenni. Vediamo alcuni dei suoi benefici.

Non tutti sono a conoscenza che l’olio che si estrae dai semi di lampone è un vero e proprio toccasana per la pelle. Le sue caratteristiche lo rendono perfetto come nutriente e idratante naturale.



I semi del lampone contengono altissimi livelli di acidi grassi essenziali (in particolare omega 3 e omega 6) che sono importanti per la bellezza e la salute della pelle. Si tratta di un olio utilizzato da molte nonne come segreto di bellezza. Gli impacchi realizzati con questo olio, permettono alla pelle di tornare lucida e recuperare tutti gli oli persi durante la giornata.

Dove trovare segreti di bellezza naturali?

Per chi è alla ricerca di segreti di bellezza naturali di questo tipo, il sito di riferimento in Italia è sicuramente rimedinaturali.it . Nelle pagine di questo magazine online sono presenti guide e approfondimenti che toccano le più note e meno note esigenze che si possono avere nel settore delle pulizie, del benessere e del fai da te. Inoltre, sono presenti anche una serie di guide che approfondiscono i segreti per far crescere piante e fiori senza l’utilizzo di sostanze chimiche.



Quali sono i benefici dell’olio di lampone per la pelle?

I benefici dell’utilizzo dell’olio ottenuto dai semi di lampone per la pelle sono molteplici. Tra i più noti ci sono sicuramente:



- idratazione delicata e naturale;

- incremento della protezione dall’effetto degli agenti atmosferici della pelle;

- una migliore difesa dai danni causati dai radicali liberi causati da fattori come lo stress e l’inquinamento;

- una maggiore morbidezza della pelle.



Gli acidi grassi essenziali presenti nell’olio di semi di lampone, che come abbiamo detto sono in prevalenza omega 3 e omega 6, sono fondamentali per il corretto funzionamento e aspetto della pelle. I lamponi sono un frutto che permette di donare alla pelle una serie di nutrimenti che la proteggono da tutte quelle insidie che la possono rovinare.



È bene ricordare, che i grassi omega 3 permettono alla pelle di trattenere al meglio l’umidità e di regolare la produzione degli oli che si trovano sulla sua superficie. Mentre i grassi omega 6 sono importanti per la sua salute e per il suo nutrimento.

La qualità dell’olio di lampone

Tra tutti gli oli estratti dai frutti rossi, quello di lampone si attesta come uno dei più ricchi di nutrimenti e di grassi.



La percentuale di acidi grassi omega 6 presenti nel lampone, è incredibilmente superiore a quello di altri frutti come il mirtillo rosso, il kiwi o la fragola.



La scelta di utilizzare un olio con queste caratteristiche, permette di realizzare in casa – facilmente – maschere di bellezza per la notte o purificanti. Ideali per andare a “rinfrescare” la pelle dopo una giornata passata al lavoro o lungo le strade della città. Dove smog, aria e altri agenti atmosferici possono andare ad intaccare il suo normale equilibrio e portare a farla essere spenta e molto sporca.