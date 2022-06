Trovato morto in casa dopo mesi, è il secondo caso in poco tempo ad Aurora

In un appartamento al secondo piano di un palazzo di via Leinì 82, nel quartiere Aurora, nel pomeriggio di oggi, martedì 14 giugno, è stato ritrovato un cadavere ormai mummificato di un uomo probabilmente morto per cause naturali, anche se la Polizia, che indaga sul caso, non esclude le altre ipotesi.

Il medico legale al momento non ha riscontrato anomalie sul corpo e secondo una prima ricostruzione l'uomo sarebbe deceduto addirittura alcuni mesi fa. A dare l'allarme è stato l'amministratore del condominio avvisato da alcuni vicini, preoccupati per il forte odore proveniente dall'appartamento.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, gli agenti di polizia del commissariato Barriera di Milano e la polizia scientifica. A maggio sempre nel quartiere Aurora, ma in via Piossasco, era stato ritrovato un altro cadavere in avanzato stato di decomposizione.