L'Asl To5, prima in Piemonte, adotta apparecchiatura per neurostimolazione per contrastare le dipendenze croniche

La Stimo lazione Magnetica Transcranica Ripetitiva (TRM) è una terapia non invasiva utilizzata per trattare patologie da dipendenza, psichiatriche o neurologiche. Si tratta di una speciale e innovativa apparecchiatura attraverso la quale si può, con una terapia strutturata, contrastare i fenomeni della dipendenza cronica.

La Regione, con una deliberazione del dicembre 2020, ha accolto la proposta progettuale del Dipartimento delle Dipendenze dell’ Asl To5 per l’avvio di un centro di Neurostimolazione in collaborazione con la Struttura di Neurologia, attribuendo un finanziamento ad hoc.

Il Direttore generale Angelo Pescarmona mette in risalto che “a livello nazionale le esperienze di neuromodulazione in questo ambito sono limitate a pochi centri. Per la Regione Piemonte si tratta della prima apparecchiatura pubblica di questo tipo acquisita con i fondi per il trattamento del gioco d’azzardo patologico, essa sarà in grado di offrire questo tipo innovativo di terapia ai pazienti delle Asl piemontesi”.