 / Sanità

Sanità | 15 ottobre 2025, 14:27

Giornata della Menopausa, le iniziative all'ospedale Mauriziano

Tutti gli appuntamenti si terranno venerdì 17 ottobre

Giornata della Menopausa, le iniziative all'ospedale Mauriziano

In occasione della Giornata mondiale della Menopausa, l’Ospedale Mauriziano, Ospedale Bollini Rosa di Fondazione Onda ETS, partecipa alla campagna (H) Open Weekend sulla Menopausa 17-19 ottobre , con due appuntamenti rivolti alla popolazione femminile, organizzati rispettivamente dalla Dietologia e dalla Ginecologia.

Obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono, non solo di migliorare i disturbi che connotano le problematiche a breve termine, ma anche di prevenire e/o ridurre le complicanze a medio-lungo termine, come le malattie cardiovascolari e l’osteoporosi.

𝗩𝗲𝗻𝗲𝗿𝗱ì𝟭𝟳 𝗼𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲

Dalle ore 10 alle 12 "Consigli nutrizionali in menopausa", Evento formativo/educazionale in presenza, presso Area Formazione - Corridoio Turati- Piano secondo, a cura della Dietologia dell’Ospedale Mauriziano. Accesso libero aperto a tutti senza necessità di prenotazione.

D𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 14 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭6.30, i professionisti della Ginecologia del Mauriziano offriranno consulenze personalizzate sulla prevenzione e il trattamento dei sintomi in menopausa fisiologica e dopo trattamenti oncologici. Le consulenze si terranno presso l’ambulatorio di Ginecologia - Padiglione 5 - Corridoio Rosselli - Piano terra, con prenotazione obbligatoria al numero 011-5082384 dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13, chiedendo consulenza per Fondazione Onda del 17 ottobre.

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium