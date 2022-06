Amianto al Gabrio: il Comune spinge sullo sgombero del centro sociale

Sgomberare il centro sociale Gabrio per bonificarlo dall'amianto. Dopo nove anni, potrebbe essere arrivata la parola fine per l'occupazione dell'ex scuola media Pezzani di via Millio 42. La vicesindaca Michela Favaro, rispondendo ieri in consiglio comunale al vicecapogruppo di Torino Bellissima Pino Iannò, ha detto: "Lo sgombero dell’area è necessario per monitorare lo stato dell’amianto, ma non possiamo fare alcuna bonifica se prima non vengono liberati i locali. Abbiamo segnalato l’occupazione alla Prefettura, e faremo ulteriori solleciti".

Da 9 anni nessun controllo sull'amianto

I monitoraggi per la presenza di materiale pericoloso, come spiega Iannò sono andati avanti "fino a marzo 2012: a seguito dell’occupazione, i controlli si sono fermati". "E se qualcuno - aggiunge - si ammalasse in conseguenza della presenza di amianto, chi ne risponderebbe?".

Feste fino a tarda notte

Accanto al problema sanitario, ci sono quelli legati alla convivenza del quartiere con il Gabrio, da quando i ragazzi del centro sociale hanno deciso di abbandonare la sede storica di via Revello per trasferirsi in via Millio 42. Poche sere fa c'è stata l'ultima festa, che è andata avanti fino a tarda notte.

"Sgombero subito"