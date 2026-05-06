Moncalieri, anche i big nazionali di AVS in campo al fianco di Lorenzo Mauro

Mancano meno di 20 giorni all'appuntamento con le urne per la scelta del nuovo sindaco di Moncalieri, dopo quasi undici anni sotto la guida di Paolo Montagna. Il centrosinistra punta su un fedelissimo del primo cittadino uscente, Lorenzo Mauro, sostenuto anche da Alleanza Verdi Sinistra.

Da Nicola Fratoianni e Ilaria Salis

Per sostenere la sua candidatura, AVS Moncalieri ha organizzato l’arrivo in città di alcune delle principali figure della leadership nazionale ed europea della coalizione. Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, sarà a Moncalieri mercoledì 13 maggio alle ore 18.30 in piazza Vittorio Emanuele II, insieme a Valentina Cera e Alice Ravinale, per un’iniziativa dal titolo “Riportiamo la sinistra al governo del Paese, della Regione e delle città”.

Il giorno successivo, giovedì 14 maggio alle ore 18.30 in piazza Sebastiano D’Alleo, sarà la volta di Ilaria Salis, europarlamentare AVS, che dialogherà con Valentina Cera nell’incontro “Dalla paura alla giustizia sociale: un’altra idea di sicurezza”, un tema centrale nel dibattito pubblico e politico nazionale e locale. Infine, venerdì 15 maggio alle ore 18.30 presso la Bocciofila San Marco (via Vico 2), arriverà a Moncalieri Benedetta Scuderi, europarlamentare AVS, protagonista dell’incontro “Giustizia climatica: una sfida globale che passa dalle città”, insieme alla capolista Adele Campus.

“Questa presenza così forte della nostra classe dirigente nazionale ed europea – dichiarano Adele Campus, ricercatrice universitaria e capolista AVS Moncalieri, e Alberto Gai, coordinatore Sinistra Italiana Moncalieri e candidato – segna un passaggio decisivo nella nostra campagna elettorale. AVS è in campo per fare un grande risultato e per raggiungere un obiettivo storico a Moncalieri: riportare la sinistra e gli ecologisti al governo della città, dopo oltre dieci anni di assenza”. I due esponenti della sinistra aggiungono: “Non siamo una lista isolata, ma una forza radicata che interloquisce a tutti i livelli: quello cittadino, provinciale, regionale, nazionale ed europeo. Questa rassegna di incontri rappresenta solo un assaggio del contributo costante di idee, valori e buone pratiche che porteremo fin dall’indomani del voto nel governo della città e nella società moncalierese”.

Gli altri appuntamenti in programma

Accanto agli appuntamenti con i leader nazionali, AVS ha costruito un programma di iniziative fortemente radicato sul territorio e sui contenuti.

Si parte con l’incontro “Urbanistica di cura: spazi verdi e accessibili a tutti i corpi” (venerdì 8 maggio ore 18.30, Circolo ARCI Dravelli), con la partecipazione di Adele Campus, Danilo Iannetti e ricercatori del Politecnico di Torino. Si prosegue con “La popolazione anziana è in aumento, quali sono le proposte?” (sabato 9 maggio dalle 15.30, sempre al Dravelli), con Michele Santomauro, Angelo Fazzolari e il candidato sindaco Lorenzo Mauro.

E ancora, il grande appuntamento del 21 maggio dalle ore 18 al Circolo Dravelli con Marco Grimaldi, vicepresidente dei deputati AVS, insieme a Valentina Cera e a tutte le candidate e i candidati, per l’iniziativa conclusiva “Andiamo a fare la differenza a Moncalieri”.