Furgone si ribalta a Nichelino: paura e strada chiusa a lungo

Il forte temporale che si era scatenato nella serata di ieri, martedì 6 maggio, nella zona sud di Torino ha rischiato di provocare un grave incidente in un tratto di strada già di suo complicato a Nichelino.

L'asfalto bagnato la causa?

Ci sono stati momenti di paura, dopo che un furgone si è ribaltato all’incrocio tra via San Francesco d’Assisi e via Fabio Filzi, finendo su un fianco al centro della carreggiata, forse a causa dell'asfalto bagnato. Per fortuna il conducente è uscito pressoché illeso, ma sarebbe bastato poco perché un pedone che magari attraversava sulle strisce che si trovano nelle vicinanze venisse travolto.

Strada chiuso a lungo in serata

L'episodio è avvenuto poco dopo le ore 21. Sul posto sono arrivati in poco tempo i sanitari del 118, i Vigili del fuoco e i carabinieri. La zona è stata chiusa a lungo per i rilievi del caso, la rimozione del veicolo e la messa in sicurezza di quel tratto di strada.