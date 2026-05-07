Gli europeisti federalisti indicono un’assemblea a Pinerolo

Sarà un incontro aperto a tutti, in vista della ‘Marcia per l’Europa’ che si terrà il 9 maggio a Torino, con partenza alle 14,30 da Ponte Unione Europea e arrivo in piazza Castello.

Stasera, giovedì 7 maggio, alle 21, nel salone del Circolo sociale in via del Duomo 1 a Pinerolo, si terrà un’assemblea pubblica indetta dalla sezione pinerolese del Movimento federalista europeo. Un anno fa veniva lanciato un Coordinamento per l’Europa federale, democratica e solidale, che oggi conta 41 membri, tra partiti politici, sindacati, associazioni laiche e religiose, personalità e amministratori locali del Pinerolese.

Nella riunione si celebrerà l’Europa della pace e dei diritti, si denunceranno i movimenti sovranisti e nazionalisti, si rifletterà sui tratti comuni e sulle diversità dei popoli europei e si chiederà ai governi di scegliere l’Europa federale.

L’incontro sarà introdotto dai videomessaggi di Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, l’onorevole Brando Benifei, l’europarlamentare Giorgio Gori e il senatore Marco Lombardo.