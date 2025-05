Strisce gialloblù alla Gran Madre, un'operazione da quasi 100mila euro

Rifare tutta la segnaletica orizzontale della zona di Borgo Po, alle spalle della Gran Madre, "costerà 96mila euro". Un bel gruzzoletto. E' quanto emerso in Circoscrizione 8, nel corso della discussione sul futuro della sosta per residenti in piazza Gran Madre di Dio e dintorni, interpellanza dei consiglieri Matteo Tabasso (Torino Bellissima) e Claudia Amadeo (Lega).

Una priorità costosa

La zona a cavallo tra il centro e la collina è stata giudicata una priorità dall'amministrazione comunale per quanto concerne il progetto strisce gialloblù. "Ma per la segnaletica l'investimento non è al risparmio" così il coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione 8, Alberto Loi. L'obiettivo è contrastare la malasosta e creare spazi per i residenti, nelle ore serali. Quando la zona viene presa d'assalto per la movida. Una situazione ormai insostenibile, in particolare nei weekend, quando gli automobilisti si riversano da centro e collina lungo corso Moncalieri e corso Casale. Il risultato? I residenti restano senza posto auto sotto casa.

Parcheggio malandato

Il consigliere del Pd, Riccardo Tassone, ha chiesto di approfondire la questione e "ragionare sulle condizioni in cui si trova oggi il parcheggio dietro la Gran Madre". Con le pietre di fiume danneggiate dal continuo via vai delle auto in cerca di un parcheggio. Su questo specifico argomento il coordinatore Loi e il presidente Miano stanno lavorando su una sostituzione delle pietre di fiume che costerebbe circa 200mila euro. Ma prima bisogna discuterne con la Sovraintendenza delle Belle Arti, per capire come sostituirle.

Per quanto riguarda le strisce gialloblù, comunque, l'attesa non dovrebbe essere eterna. I lavori sono previsti per l'anno in corso. "Siamo partiti dalla giunta Fassino concentrandoci su un piccolo pezzo di San Salvario - ha precisato il presidente del centro civico, Massimiliano Miano -, e poi abbiamo continuato con l'assessorato di Lapietra estendendo il perimetro da corso Vittorio a via Valperga Caluso. Ormai da tempo riteniamo che sia il quartiere pre-collinare a necessitare di questi interventi".